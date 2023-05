Senatul a adoptat legile Educației: Primă substanțială pentru profesorii care vor preda în zone defavorizate și noile măsuri antiplagiat

Ministrul Educației Ligia Deca a declarat luni, 22 mai, că instituția pe care o conduce şi-a arătat sprijinul faţă de dascăli, fiind introduse o seri de modificări în noile legi.

De asemenea, este redusă cu două ore pe săptămână norma didactică de predare şi instruire practică, cu o vechime în învăţământ de peste 15 ani şi gradul didactic 1, fără diminuarea salariului. Ministrul Educaţiei a mai spus că personalul didactic care se pensionează va beneficia de o primă echivalentă cu două salarii de bază, iar directorii de învăţământ şi ispectorii vor beneficia de zile de concediu de odihnă suplimentare, potrivit contractului colectiv de muncă la nivel de sector.

Despre legea învăţământului superior, ministrul Deca a explicat că proiectul prevede publicarea pe o platformă naţională a tezelor de doctorat pentru o perioadă de 90 de zile, înaintea susţinerii examenului. Astfel oricine va putea formula observaţii cu privire la posibile abateri de la standardele de etică, prevenind astfel tentativele de plagiat ale doctoratelor.

„Legea învăţământului superior parte a pachetului de legi România Educată vine în completarea legii învăţământului preuniversitar, fiind astfel asigurată o abordare coerentă şi predictibilă a procesului educaţional. Prin intermediul reformelor propuse ne asigurăm că ajutăm în mod real tinerii din România să îşi urmeze visul, să îşi aleagă cariera care li se potriveşte, dar mai ales să fie cetăţeni activi ai României democratice. În cadrul acestui proiect legislativ au fost incluse programe menite să combată abandonul universitar, să ofere studenţilor care au nevoie de o a doua şansa pentru a îşi continua studiile să se implice în decizii ca beneficiari direcţi şi parteneri valoroşi, înţelegând să aplice mai bine noţiunile de etică şi integritate academică. Totodată, ne-am asigurat că învăţământul superior românesc va avea o puternică dimensiune de internaţionalizare, element pe care îl considerăm esenţial atunci când vine vorba despre performanţă”, a explicat, în plenul de luni al Senatului, ministrul Deca.

Ea a mai spus că o altă măsură vizează integrarea tinerilor pe piaţa muncii.

„Un alt obiectiv important asupra căruia ne-am concentrat eforturile este integrarea tinerilor pe piaţa muncii. Acest lucru va fi realizat şi prin introducerea învăţământului superior în regim dual şi a posibilităţii constituirii de consorţii universitare pentru învăţământ dual. Măsura este una extrem de aşteptată de mediul economic şi se bucură de o alocare consistentă din fonduri europene”, a mai precizat Ligia Deca.

Ministrul Educaţiei a vorbit şi despre faptul că prin această lege a învăţământului superior, universităţile pot majora salariile de bază în funcţie de specificul activităţii profesorilor şi în funcţie de performanţă.

„Am inclus în legea învăţământului superior, similar abordării din legea învăţământului preuniversitar, măsuri care să sprijin cadrele didactice. Permiteţi-mi să amintesc doar câteva dintre ele: universităţile pot majora salariile de bază în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de profesori şi de performanţă, cu încadrare în bugetul aprobat; participarea în comisii specifice derulării activităţilor din cadrul departamentului, şcolii doctorale, facultăţii sau universităţii va fi inclusă în norma didactică; cadrele didactice şi de cercetare care se pensionează vor primi în plus, din bugetul Ministerului Educaţiei, două salarii raportate la ultimul salariu de bază; comisiile consultative ale Ministerului Educaţiei pot avea în componenţa lor şi câte un membru al federaţiei sindicale reprezentative din învăţământul superior de stat, cu cei mai mulţi membri; angajaţii operatorilor economici care sunt implicaţi în programele de învăţământ superior dual sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit”, a declarat Deca.

Ea a mai anunţat că există în proiectul de lege şi măsuri pentru combaterea plagiatului privind tezele de doctorat.

„Proiectul de lege include şi măsuri mai stricte în vederea întăririi eticii în mediul academic acestea fiind bazate pe două componente importante: existenţa unui sistem clar şi transparent de sancţiuni pentru orice abateri de la prevederile legale pentru toţi cei implicaţi în procesul educaţional, inclusiv palierul decizional şi doi – publicarea pe o platformă naţională a tuturor tezelor de doctorat pentru 90 de zile, înaintea susţinerilor, cu respectarea drepturilor de autor. Orice persoană va putea formula observaţii cu privire la potenţiala existenţă a unor abateri de la standardele de etică, înainte ca teza să fie susţinută, prevenind astfel orice suspiciune cu privire la originalitatea sa, după acordarea titlului”, a conchis Ligia Deca.

ŞTIREA INIŢIALĂ - „Învăţământul are, în mod cert, de tot sprijinul pe care societatea îl poate oferi. Greva cadrelor didactice reprezintă semnalul care ne-a demonstrat încă o dată acest lucru. Ministerul Educaţiei s-a implicat, alături de alţi parteneri din Guvern, şi am luat toate măsurile aflate în competenţa noastră. Totodată, la numeroasele întâlniri recente avute cu reprezentanţii cadrelor didactice, inclusiv la cea de ieri de la sediul Guvernului, ne-am străduit să găsim împreună cele mai bune soluţii pentru ca munca unui dascăl să fie apreciată şi susţinută aşa cum se cuvine. Soluţiile propuse de Guvernul României implică un sprijin suplimentar cu efect imediat pentru profesorii debutanţi, iar legea învăţământului preuniversitar prevede stimulente şi pentru cei care predau în şcolile aflate în medii defavorizate. Am reiterat şi s-a înţeles că Ministerul Educaţiei a ascultat şi sprijină cadrele didactice. Sunt absolut convinsă că împreună vom găsi o soluţie pe măsura importanţei dascălilor în ansamblul societăţii şi realistă pentru mediul economic actual. Pentru că ne dorim cu adevărat să susţinem personalul din învăţământ, am introdus în legile educaţiei reforme prin care le arătăm preţuire”, a afirmat Ligia Deca, în plenul de luni al Senatului.

Ea a trecut în revistă şi câteva dintre modificările din noile proiecte de lege ale Educaţiei care vin în sprijinul dascălilor.

„Vă rog să îmi permiteţi să menţionez câteva din legea învăţământului preuniversitar. Susţinem cadrele didactice care ocupă un post didactic în zonele defavorizate. Ele vor primi o primă de instalare egală cu cinci salarii minime brute pe ţară. Vom aloca sumele necesare pentru a deconta naveta personalului din învăţământ din bugetul de stat. Norma didactică va fi redusă cu două ore săptămânal pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, cu o vechime în învăţământ de peste 15 ani şi gradul didactic 1, fără diminuare a salariului. Arătăm recunoştinţă şi faţă de personalul didactic care se pensionează. Atunci când încetează contractul de muncă, vor primi o primă - echivalentul a două salarii de bază. Având în vedere responsabilităţile şi volumul de muncă al directorilor de învăţământ şi al inspectorilor, aceştia vor beneficia de zile de concediu de odihnă suplimentare, conform contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector. Cadrele didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învăţământ pot beneficia de o reducere a normei didactice de la 18 ore la 16 ore pe săptămână. De asemenea, înfiinţăm Programul Naţional de Stimulare a Eficienţei Didactice şi un Fond de premiere pentru activitate suplimentară la dispoziţia directorului, în limita a 2% din fondul de salarii, crescând astfel autonomia şcolilor în a recunoaşte meritele celor performanţi”, a explicat Deca.

Ministrul Educaţiei a mai precizat că „proiectul legii învăţământului preuniversitar reprezintă rezultatul unei munci de echipă din care faceţi şi dumneavoastră parte şi vă mulţumesc pentru asta”.

„Dezbaterile constructive din Parlament la care am participat zilnic alături de colegii mei de la Ministerul Educaţiei şi alături de dumneavoastră, ne demonstrează încă o dată că educaţia reprezintă un pilon important al societăţii şi numai prin cooperare putem obţine calitate şi echitate”, a conchis Ligia Deca.

Senatul va vota, luni, în calitate de for decizional, proiectele legilor învăţământului preuniversitar şi superior. Astfel, legile merg la promulgare.

Un raport favorabil cu amendamente admise şi respinse asupra proiectului legii învăţământului preuniversitar a fost emis, săptămâna trecută, de către Comisia pentru învăţământ a Senatului.

Ministrul Ligia Deca a explicat că legea 1 a Educaţiei a fost vizionară la vremea ei, însă e momentul ca reglementările să fie actualizate.

„Suntem într-un moment istoric în care, după 12 ani, avem o nouă lege a educaţiei, a treia în perioada postdecembristă. Ştim cu toţii cât interes există, cât de schimbată a fost legea 1 care, a fost extrem de vizionară la vremea ei, şi cred că este momentul să respectăm cu toţii efortul depus de fiecare dintre noi şi să ne asumăm că acest consens numit cele două legi ale educaţiei va fi sprijinit în procesul de implementare şi pe mai departe”, a afirmat ministrul Educaţiei.

Ea a adăugat că, la dezbaterea proiectelor în comisia de specialitate a Senatului, că este important ca aceste noi legi să fie aplicabile şi să nu fie afectată în vreun fel logica de ansamblu a proiectelor normative.

„Ceea ce este important, în opinia noastră, este, pe de o parte, să avem o lege aplicabilă şi, pe de altă parte, să nu afectăm în vreun fel logica de ansamblu a proiectelor normative, sigur, fără a afecta în vreun fel capacitatea Senatului de a îmbunătăţi proiectele legislative. Avem mare încredere că această dezbatere parlamentară, care, după cum aţi văzut, se face foarte temeinic pe fiecare amendament depus şi au fost destul de multe, să aducă practic forma actelor normative la o zonă aplicabilă, vizionară şi în conformitate cu aşteptările societăţii”, a completat Ligia Deca.

Ce propune proiectul legii învăţământului preuniversitar

În urmă cu o săptămână, Comisia pentru învăţământ a Senatului a dezbătut proiectul legii învăţământului preuniversitar, iar un amendament admis la raportul favorabil prevede că depăşirea cu peste doi elevi a efectivului maxim de copii dintr-o grupă sau clasă se poate face cu aprobarea Ministerului Educaţiei.

De asemenea, „în şcolile izolate geografic sau în cele în care efectivele sunt mai mici decât cele prevăzute de lege şi nu există posibilitatea asigurării transportului şcolar, se pot organiza clase simultane, dar clasa a VIII-a este separată, indiferent de numărul de elevi”, mai arată un alt amendament admis.

Comisia a admis şi amendamentul prin care decizia privind instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în şcoală se ia de către profesori, părinţi sau majoritatea elevilor majori.

În schimb, a fost eliminată prevederea prin care „în situaţii temeinic justificate, într-o unitate de învăţământ de masă se constituie grupe sau clase cu antepreşcolari, preşcolari sau elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale (CES)”, şi un alt articol care fusese adoptat de Cameră conform căruia „înmatricularea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) într-o unitate de învăţământ de masă este permisă doar dacă aceasta dispune de resursă umană şi bază materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin şi itinerante”.

„Costul standard per antepreşcolar/preşcolar/elev se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră şi profil”, conform unui alt amendament admis la proiectul legii învăţământului preuniversitar.

Totodată, „personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar căruia nu i s-a emis decizia de pensionare poate fi menţinut, la cerere, anual, ca titular în funcţia didactică, şi peste vârsta standard de pensionare, până la vârsta 70 de ani; cererea se soluţionează în termen de 30 zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de învăţământ, prin decizie motivată, care se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii”.

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar este realizat în baza unei metodologii aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei, potrivit unui alt amendament admis.

„Pentru personalul din învăţământul preuniversitar formarea continuă include în mod obligatoriu şi periodic un curs de prim ajutor”, este o altă modificare la proiect admisă de către Comisia pentru învăţământ a Senatului.

Senatorii din Comisia pentru învăţământ au introdus noi prevederi la capitolul drepturi şi obligaţii pentru personalul din învăţământul preuniversitar: „Personalul din învăţământul preuniversitar beneficiază de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislaţia în vigoare, de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum şi de măsuri active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale. Lista bolilor este stabilită şi aprobată de Ministerul Sănătăţii prin ordin comun cu Ministerul Educaţiei. Personalul didactic care şi-a pierdut capacitatea de muncă urmare a unei boli profesionale beneficiază de pensie de invaliditate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. În cazuri bine justificate conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal”, arată amendamentele admise la raportul favorabil emis pe proiectul legii învăţământului preuniversitar.

Ce prevede proiectul legii învăţământului superior

Un raport de admitere cu amendamente admise şi respinse la proiectul legii învăţământului superior a fost adoptat, săptămâna trecută, de către Comisia pentru învăţământ a Senatului, însă senatorii au revenit, sâmbătă, asupra prevederilor.

Astfel, au eliminat două alineate la articolul 15 din proiectul legii învăţământului superior care fuseseră introduse prin amendamente care prevedeau că:„- instituţiile de învăţământ superior pot prelua singure sau prin asociere, după caz, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, spitale, farmacii, unităţi medicale ambulatorii, inclusiv stomatologice, cabinete de specialitate, inclusiv stomatologice cu aprobarea Senatului universitar, conform prevederilor legale; - instituţiile de învăţământ superior de stat pot prelua în condiţiile alineatului 2 doar entităţi de stat”.

Pe 10 mai, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de prim for sesizat, proiectul legii învăţământului preuniversitar şi proiectul legii învăţământului superior. Votul de luni al Senatului a fost decizional şi astfel legile merg la promulgare.