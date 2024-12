Luptătorul medaliat care s-a bătut în ring cu Mircea Badea, snopit în bătaie și amenințat de membrii unei grupări periculoase cu înclinații neo-legionare. Cum a tratat poliția cazul

Au trecut aproape 3 ani de când Teodor “Tedi” Constantin, luptător profesionist și medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Muay-Thai din Thailanda, în 2017, a fost aproape omorât în bătaie în fața unei terase din Capitală de un grup de indivizi periculoși, cunoscuți pentru simpatii legionare.

De atunci, poliția tergiversează dosarul, în ciuda cererilor de urgentare pe care acesta le-a făcut. Ba mai mult, interacțiunile cu polițiștii care ar trebui să-l ajute au fost cel puțin dubioase, susține sportivul. Agresorii încearcă în continuare să-l intimideze și îl amenință pe rețelele de socializare, pentru a renunța la acuzații.

Totul a început în aprilie 2022. Teodor Constantin povestește că i-a cunoscut pe cei care aveau să-l ia la bătaie, în timpul pandemiei, printr-o cunoștință comună, ajungând să participe alături de ei la un eveniment caritabil, în colaborare cu mai multe parohii bisericești care aveau grijă de copii.

La evenimentul respectiv, „Tedi” l-a întâlnit pe un fost coleg de sală cu care se certase în trecut, care părea să fi lăsat animozitățile la o parte, însă, după ce a plecat de la eveniment, l-a sunat pe sportiv de pe Facebook-ul unei alte persoane și a început să-l amenințe.

Când a vrut să plece acasă, la ieșirea din local, a fost atacat de mai mulți indivizi necunoscuți care l-au lovit cu sticle, pumni și picioare în cap, chiar și atunci când a căzut inconștient la pământ.

Martorii au fost cei care au chemat salvarea, iar Teodor Constantin a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare, inclusiv psihologică, fiind nevoit să meargă la terapie. Din cauza problemelor de sănătate, a fost nevoit să renunțe la competiții sportive.

„Am rămas cu traume la coloana vertebrală, fapt pentru care în 2022 nu am trecut vizita medicală pentru participarea la Campionatul European, reprezentând România, de Chambara.”, spune sportivul.

Teodor Constantin, cunoscut și ca „Tedi”, are o experiență în domeniul luptelor de aproximativ 20 de ani. A practicat Muay-Thai, Wu-Shu, K-1, Kickboxing si MMA (Campion Balcanic Sanda Wu Shu2015, de 4 ori campion național de Muay Thai, campion Wu shu, meciuri la profesioniști în sistem K1, Sanda si MMA, participări la campionate europene și mondiale inclusiv în Thailanda).

A obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Muay Thai din Bangkok-Thailanda în 2017. Este licențiat și are un master în Educație Fizică și Sport. A absolvit modulul psihopedagogic de pedagogie sportivă și deține centura neagră 5 Dan Kickboxing și centura albastră BJJ.

Acesta a devenit cunoscut în spațiul public în urma conflictului cu realizatorul TV Mircea Badea și a celor două lupte în ring, între cei doi, ambele câștigate de medaliatul la Campionatul Mondial de Muay Thai.

Dosarul, tergiversat de aproape 3 ani

După ce a fost agresat, poliția a făcut rost de filmările atacului surprinse pe camerele de supraveghere, din două unghiuri diferite. Acesta a aflat ulterior că agresorii erau membri ai grupului „Hunters”, care fac parte din galeria CSA Steaua, având înclinații neo-naziste și neo-legionare, cunoscuți pentru infracțiuni deosebit de grave.

Din aprilie 2022 și până astăzi, dosarul este tergiversat la Secția de Poliție 14, din Capitală, una dintre filmări, făcută dintr-un unghi mai bun, fiind chiar ștearsă din dosar, susține sportivul, care a reușit totuși să o recupereze cu greu și să o distribuie în presă.

În tot acest timp, indivizii au continuat să-l amenințe pe Teodor Constantin pe Facebook, dându-i ostentativ like-uri la postări și trimițând cereri de prietenie. Unul dintre cei care l-au agresat l-a amenințat cu moartea, în contextul în care luptătorul posta în continuare informații pe rețelele de socializare despre agresorii săi.

Poliția nu a luat nicio măsură împotriva atacatorilor, chiar și în ciuda dovezilor legate de amenințări pe care victima le furniza, iar cele două cereri de urgentare pe care le-a depus în 2024, în primă fază la Inspecția Judiciară și apoi la Poliția Sectorului 4, au fost ignorate.

Același individ care l-a amenințat pe Teodor Constantin distribuie astfel de postări pe pagina sa de Facebook, cu trimiteri clare la fostul regim nazist din Germania lui Adolf Hitler.

„Inițial mi s-a trimis citația pentru studierea dosarului în data de 10.08.2023 (data postei), în care eram chemat tot în data de 10.08.2023, ora 10:00. M-au chemat la o dată ulterioară, iar când am ajuns la secție, polițistul de la recepție îmi spunea ca polițista care se ocupa de caz nu era acolo și să vin altă dată, iar când au văzut ca filmez, au devenit brusc cooperanți”, spune acesta.

Mai mult, susține Constantin, în urmă cu două săptămâni, când a mers la secție pentru a reclama amenințările continue, agenta de poliție care se ocupa de cazul său i-ar fi spus că „nu a fost amenințat din senin”.

Polițiști cu legitimații „neconforme”

În perioada octombrie-noiembrie 2024, „Tedi” Constantin a fost contactat de două persoane care se recomandau agenți de la Direcția de Control Intern a Poliției, pentru a se întâlni cu acesta în restaurante și localuri din București, nu într-un sediu de poliție al unei instituții de forță.

În timpul discuțiilor, bărbatul susține că polițiștii nu păreau interesați de cazul său, ci mai degrabă de grupul Hunters. I s-au pus întrebări legate de gruparea neo-nazistă „Noi Românii”, la care ar fi afiliați și membri Hunters, dar și despre jurnaliștii cu care Teodor Constantin ar fi vrut să discute despre aceste aspecte.

Când li s-a cerut o legitimație de poliție, aceștia au prezentat două legitimații „nenominale”, pe fond albastru, pe care scria doar „POLIȚIA” și o serie. În filmarea făcută de Teodor Constantin la masă cu cei care se recomandau polițiștii de la Direcția de Control Intern, se vede cum aceștia devin ezitanți în timp ce sunt filmați și îl invită să iasă din restaurant pentru a discuta.

Odată ieșiți din restaurant, unul dintre polițiști i-a arătat o legitimație cu poză, dar fără vreun nume.

Ulterior, au mers la Secția de Poliție numărul 1 din Capitală, unde a fost îndemnat să colaboreze cu cei doi agenți care l-au contactat.

Teodor Constantin a întocmit o cerere către Poliție pentru a afla dacă cei doi sunt într-adevăr angajați la Direcția de Control Intern a Poliției.

Redăm mai jos cererea formulată de acesta:

„Cerere,

Prin care va rog sa-mi confirmați în scris daca este adevarat ca doi angajati ai structurii Directia Control Intern, ce m-au contactat telefonic in datele de 02.10.2024, 25.10.2024, 04.11.2024, 19.11.2024 sa ne intalnim in diferite locatii (restaurante) din Bucuresti, zona Piata Victoriei pentru a imi cere informatii (datele persoanelor implicate in dosar, inclusiv martori) in legatura cu sesizarea facuta catre structura mentionata mai sus cu numar 27 049 din 23.09.2024 unde am indicat mai multe nereguli facute de catre angajatii Sectiei 14 politie in dosarul mai sus mentionat.

Va fac cunoscute aceste aspecte deoarece cele doua persoane care se recomanda a fi angajati ai structurii Directia Control Intern mi-au cerut sa ne vedem intr-o locatie civila din oras, nu la sediul Directiei Control Intern, iar ei pareau mult mai mult interesati de afla informatii despre gruparea care m-a atacat (grupul infractional Hunters din galeria Csa Steaua, gruparea neo-nazista Noi Romanii), gruparea de motociclisti Bandidos, cu ce ziaristi vreau sa vorbesc, decat despre neregulile indicate la Sectia 14 Politie, inclusiv o filmare care mi-a disparut din dosar. (...)”, arată o parte din cererea acestuia.

Conținutul cererii, precum și faptele, sunt relatate în paragrafele de mai sus.

Cine sunt cei de la Hunters, parte a galeriei CSA Steaua

Teodor Constantin i-a identificat, urmărind imaginile de pe camerele de supraveghere, pe unii dintre atacatorii săi principali ca fiind membrii Hunters, grupare care face parte din galeria CSA Steaua.

„Am recunoscut atacatorii principali: cel care m-a lovit cu sticla în cap pe la spate este Radu Stănescu. Acesta a încercat în mai multe rânduri să mă intimideze cu like-uri pe Facebook si cereri de prietenie. Celălalt se numește Ștefănescu Alex Petru și este fost practicant de MMA”, spune Teodor Constantin.

„Acești indivizi sunt susținuți de o sectă neo-nazista, Noi Românii”, spune Teodor Constantin, care, în lipsa unei reacții din partea autorităților, a încercat să-i identifice singur pe agresorii săi și legăturile lor cu galeriile de fotbal și formațiuni cu înclinații neo-legionare și neo-naziste.

„Noi Românii” au fost participanți activi și chiar organizatori ai protestelor anti-vaccin, în perioada pandemiei. Mai mult, înclinațiile lor legionare sunt demonstrate de postările de pe contul oficial de Facebook al organizației, unde membrii s-au fotografiat la troița lui Corneliu Zelea-Codreanu, fostul lider legionar, la Tâncăbești.

Membrii de la Hunters 2004 se lăudau în trecut, pe rețelele de socializare, cu amenzile și dosarele deschise pe numele lor.

De altfel, în scandalul turului I al alegerilor prezidențiale, s-a discutat foarte mult despre legăturile dintre Călin Georgescu și organizații de factură legionară și despre Eugen Sechila, sfătuitorul candidatului la prezidențiale, care a participat la acțiuni legionare și de comemorare a liderilor legionari, acompaniat de diverse grupări de ultrași, conform GSP.ro.

