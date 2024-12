Eroii cu mâinile pătate de sânge

.com

Imaginați-vă un bărbat chipeș, pe cal, îmbrăcat în straie tradiționale, cu un aer mesianic. Sărută pământul și vorbește cu patos despre reînnoirea și mântuirea neamului. Îi ajută pe cei aflați în nevoie, construiește case, repară drumuri.

Un erou romantic. Sună atractiv, chiar inspirațional, nu-i așa? Ei bine, acest portret idealizat este cel pe care și l-a creat Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare. Dar adevărul din spatele imaginii este diferit.

Ce nu se spune în această poveste eroică este că omul acesta, în ciuda aparențelor de lider binevoitor, era un criminal. Un om care nu a ezitat să apeleze la violență ori de câte ori disputa politică îl depășea. Ideologia sa a fost una marcată de fanatism, intoleranță și violență extremă.

Dar nu doar despre el e vorba. Adepții săi, cunoscuți drept legionari, au dus cruzimea la un nivel greu de imaginat. Să vă ofer un exemplu concret: unui fost camarad care a căzut în dizgrație i-au descărcat revolverele în piept, iar apoi, ca o macabră demonstrație de loialitate și brutalitate, i-au ciopârțit cadavrul cu topoarele, totul pe fundalul imnurilor legionare pe care le cântau cu însuflețire.

Chiar imnul lor vorbește despre violență și răzbunare: „Și avem doar gloanțe pentru trădători!” – o frază care rezumă spiritul unei organizații care a glorificat ura, sângele și crimă ca „sfinte” instrumente ale luptei lor.

Cei care susțin că Legiunea a avut două perioade distincte, una mai „pură” și „idealistă” sub Corneliu Zelea Codreanu și una marcată de fanatism extrem sub Horia Sima, se înșală amarnic. Este adevărat că Sima a fost mai radical și mai dispus să arunce țara în haos, dar să nu uităm că și Codreanu a fost, de fapt, un om al revolverului, nu doar al discursurilor înălțătoare.

E ușor să te lași sedus de povești eroice și de mituri romantice, mai ales în epoca rețelelor sociale, unde informațiile se reduc la imagini atrăgătoare și fraze șocante. Dar este esențial să vedem dincolo de suprafață și să înțelegem adevărul. Istoria legionarismului nu este despre mântuirea neamului, ci despre cruzime, fanatism și crime odioase.

Știu, am încercat să fiu scurt, căci am înțeles că tinerii nu mai citesc mult. Dar dacă vreți să vă feriți de manipulările frumos ambalate de pe TikTok, e bine să cunoașteți faptele. Să vă feriți de eroii cu mâinile pătate de sânge.

Alex Vesa - studii economice, politice si in stiintele educatiei. Lucreaza de peste 10 ani in invatamant, fiind alumn Teach for Romania. Este, din 2019, coordonatorul TEDxPiataUniriiED, conferinta anuala pe teme educationale.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

