Parchetul General refuză să furnizeze informații despre închiderea dosarului lui Călin Georgescu pentru elogierea criminalilor de război

Parchetul General, condus de procurorul Alex Florența, refuză să ofere detalii legate de motivul închiderii dosarului lui Călin Georgescu, fost președinte de onoare al AUR, în ceea ce privește elogierea criminalilor de război și cultul legionarilor.

Dosarul a fost deschis după ce Georgescu, la acea vreme, a făcut afirmații publice despre Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. Potrivit răspunsului dat de biroul de informare și relații publice al Parchetului General pentru G4Media și ISE,

"Având în vedere caracterul nepublic al procedurii în timpul urmăririi penale (…) documentul solicitat nu vă poate fi furnizat."

Dosarul a fost închis în perioada în care Gabriela Scutea se afla la conducerea Parchetului General, pe motiv că "fapta nu e prevăzută de legea penală".

Călin Georgescu a făcut aceste declarații controversate la 31 ianuarie 2022, la Antena 3, când a spus despre Zelea Codreanu și Ion Antonescu că "față de martiri nu poate să aibă păreri" și că "îngenunchează în fața poporului român".

De asemenea, Georgescu a afirmat că poporul român nu este "anti nimic" în general, atunci când a fost întrebat despre Holocaustul din România. El a adăugat: "Am două observații: 1. Toți au făcut și fapte bune și altele mai puțin bune, dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul și, dacă nu spui adevărul, nu ai cum să fii lider. Istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar puterea a fost luată pe bani în ultima perioadă, în ultimii 30 de ani. Sub acest aspect, referitor la întrebare, trebuie să păstrăm un echilibru. Au fost și fapte bune, și fapte pe care nu le pot comenta, dar istoricii trebuie să demonstreze acest lucru (crimele comise de legionari sunt un fapt, ba mai mult, Mișcarea Legionară fondată de Corneliu Zelea Codreanu a folosit asasinatul ca armă politică, n.red.). Față de martiri nu pot să am păreri, dar sunt din istoria noastră și rămân în istoria noastră (…) Zelea Codreanu s-a luptat pentru moralitatea ființei umane (…)". Despre asasinarea lui Nicolae Iorga și Armand Călinescu la ordinul legionarilor, Georgescu a spus: "Când istoria este mistificată, nu ai ce să discuți."

O săptămână mai târziu, Călin Georgescu a reiterat aceleași puncte, subliniind că "nu se dezice", într-un interviu acordat la România TV.

În urma acestor declarații, procurorii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pe baza articolului 5 din OUG 31/2002, care sancționează "fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe". Cu toate acestea, la patru luni de la deschiderea dosarului, acesta a fost închis, pe motiv că "fapta nu e prevăzută de legea penală".

În paralel, analiza G4Media subliniază că, sub conducerea procurorului general Alex Florența, Parchetul General nu a trimis în judecată niciun caz legat de legionarism sau apologia criminalilor de război, în ciuda faptului că extremismul a continuat să crească în România, inclusiv în Parlament.

