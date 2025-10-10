Rogobete, furios pe legislația depășită din Sănătate. "Nu mai poate continua aşa"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO Hepta

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că legislaţia privind numirea managerilor de spitale era depăşită, iar într-o situaţie precum cea de la Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie în Spitalul de Copii, Ministerul Sănătăţii sau ministrul nu au putut interveni administrativ.

”Mai mult decât să constat şi, sigur, să cer public imperativ demiterea sau demisia, nu am niciun instrument administrativ, or acest lucru nu mai poate continua aşa şi nu mai poate funcţiona aşa”, arată Rogobete, menţionând că indicatorii de performanţă care vor fi introduşi, stabiliţi de MS şi aplicaţi unitar, în toate unităţile sanitare, indiferent de subordonare, vor rezolva o parte din problemă.

Alexandru Rogobete a vorbit, vineri seară, la Digi 24, despre reorganizarea direcţiilor de sănătate publică, subliniind însă că nu este vorba despre concedieri.

”Mă refer că vom reorganiza activitatea DSP-urilor, vom regândi atribuţiile DSP-urilor şi poate o parte din ele necesită a fi rearanjate şi regândite la nivelul anului 2025. Am avut n situaţii în care am văzut că, vă dau un exemplu, modul de autorizare al unităţilor sanitare nu este neapărat conform. Aceeaşi situaţie s-a repetat, sigur, sub un alt context, dar de mai multe ori. Ceea ce pe mine mă face să cred că lucrurile nu funcţionează sau nu mai pot continua aşa. Şi atunci gândirea şi viziunea pe care o avem este de a le reorganiza metodologiile de evaluare a unităţilor sanitare, metodologile de acreditare şi de autorizare şi poate, de ce nu, de a include în acest proces inclusiv Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii în Sănătate, ANMCS, pentru a avea o colaborare mai strânsă”, a arătat el.

Rogobete a continuat arătând că, din cele 54 de spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, peste 90 la sută au manageri care au dat concurs pentru funcţie, iar alte câteva au manageri interimari, la unele concursul fiind în desfăşurare. În schim, a adăugat el, sunt aproximativ 300 de spitale în subordinea consiliilor judeţene şi a primăriilor, unde numirile în funcţiile de conducere sunt făcute de preşedintele Consiliului Judeţean sau de către primar.

”Legislaţia este, din punctul meu de vedere, depăşită în sensul în care, de exemplu, într-o situaţie cum a fost cea de la Iaşi, Ministerul Sănătăţii, ministrul Sănătăţii nu poate interveni administrativ, singura cale sau singurul instrument administrativ pe care îl am la dispoziţie este Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară de Stat şi atât. Or, aceste situaţii, aceste tragedii s-au repetat de-a lungul timpului. Ne aducem aminte bine, anul trecut când o femeie a născut pe trotuar, a fost o altă tragedie, şi multe alte situaţii de acest gen în care mai mult decât să constat şi, sigur, să cer public imperativ demiterea sau demisia, nu am niciun instrument administrativ, or acest lucru nu mai poate continua aşa şi nu mai poate funcţiona aşa. O rezolvare, o parte a rezolvării pentru această situaţie se regăseşte în pachetul 2 de măsuri, unde introducem ca noutate indicatorii de performanţă şi de calitate pentru managerii unităţii sanitare”, a argumentat Rogobete.

El a menţionat că indicatorii existau şi până acum, dar nu au mai fost modificaţi de 14 ani, însă noutateaa este că acum vor fi aprobaţi de MS şi se vor aplica în mod uniform tuturor spitalelor, indiferent de forma de subordonare.

”Vom vorbi sau vorbim despre indicatorii administrativi, economico-financiari, evident, indicatori medicali şi o componentă nouă la care eu ţin foarte mult este cea dată de feedback-ul pacientului. Vocea pacientului, părerea pacientelui, impresia cu care pacientul pleacă din unitatea sanitară va fi cuantificată într-un indicator numeric. Prin formulare la care se lucrează deja, acestea vor fi disponibile atât în format web, cât şi în format pe telefon, cât şi SMS pentru cine nu poate accesa aceste lucruri, cât şi în format tipărit pentru cine nu are acces la nicio formă de dispozitiv digital. Iar aceşti indicatori se vor raporta într-un sistem naţional la Ministerul Sănătăţii”, a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, la finalul fiecărui an, Ministerul Sănătăţii va transmite unităţii sanitare setul de indicatori şi rezultatul acestora pentru acest indicator al feedback-ului pacientului, care va reprezenta şi va avea o pondere importantă în evaluarea spitalului, în evaluarea managerului şi a şefului de secţie.

Rogobete a menţionat că unele dintre măsuri vor fi introduse anul acesta.

”Criteriile de performaţă, prima variantă, dacă doriţi, a platformei, va fi disponibilă anul acestea, dar vor intra în aplicare, în evaluare şi în cuantificare începând de anul viitor, pentru că avem nevoie de 12 luni de evaluare”, a afirmat el.

Ministrul Sănătății spune că nu e imposibil să se dea somon în spitale: „Mâncarea arată pacientului o formă de umanitate. Ține doar de management și de organizare"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat, vineri, 8 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, găzduită de Ziare.com, cum este posibil ca unele spitale din România să ofere...
Ce vrea ministrul Sănătății să verifice în vizitele neanunțate din spitale: „Nu va fi mâncarea de data asta"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 8 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, difuzată de Ziare.com, că intenționează să efectueze vizite neanunțate în...
