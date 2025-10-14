Viteza medie, concept nou în legislația rutieră din România. Ce alte modificări mai pregătește Poliția VIDEO

Ministerul Afacerilor Interne pune în dezbatere publică proiectul ”Siguranţă în trafic”, care prevede, între altele, integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi ale CNAIR, introducerea conceptului de viteză medie, simplificarea mecanismului de constatare a sancţiunilor. Totodată, cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise şi primite online.

Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, marţi, că România înregistrează cel mai redus nivel de siguranţă rutieră din Uniunea Europeană.

”Numărul celor care îşi pierd viaţa pe şoselele României ne obligă să implementăm în continuare noi măsuri menite a creşte rapid şi semnificativ gradul de siguranţă rutieră. Numărul în anul 2024 al persoanelor decedate a fost de 1.478, iar de persoane rănite grav de 3.245. Anul acesta sunt înregistrate 940 de persoane decedate, chiar dacă avem un minus de 145 - 13,3%, şi 2.352 de persoane rănite grav, minus 81, respectiv 3,3%”, a afirmat Bogdan Despescu.

El a adăugat că în 2024 au fost prinşi în trafic peste 38.000 de şoferi care consumaseră alcool.

”Anul trecut, au fost depistaţi în trafic peste 38.000 de conducători auto după ce au consumat alcool, fiind constatate 26.000 de contravenţii şi 12.000 de infracţiuni. În primele nouă luni ale acestui an, au fost depistaţi 17.000 de conducători auto după ce au consumat alcool, fiind constatate 9.000 de contravenţii şi 8.000 de infracţiuni”, a declarat secretarul de stat.

El a prezentat noutăţile din proiectul ”Siguranţă în trafic”.

”Creăm premisele integrării în sistemul e-SIGUR a camerelor administraţiei publice locale şi CNAIR şi pentru procesarea unui volum masiv de date. Pentru aceasta, avem nevoie de reguli noi, fapt pentru care propunem simplificarea procedurii de comunicare cu proprietarii şi conducătorii de vehicule, ceea ce va conduce la o reducere a costurilor suportate de contribuabil şi degrevarea poliţiştilor rutieri de sarcini administrative. Astfel, poliţiştii vor acţiona mai mult timp în teren, în sprijinul participanţilor la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic, care nu pot fi constatate cu mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau droguri”, a transmis Bogdan Despescu.

El a anunţat că va fi introdus conceptul de viteză medie.

”Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Ţările de Jos, Spania, Bulgaria, chiar de la începutul lunii septembrie”, a explicat Despescu.

Secretarul de stat a menţionat că va fi introdus un mecanism simplificat de constatare a sancţiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este şi conducătorul obişnuit al acestuia. În această situaţie, proprietarul va primi în mod direct procesul-verbal, iar în cazul în care confirmă că el a condus autovehiculul, procesul-verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri.

Totodată, în cazul în care proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, are posibilitatea să indice conducătorul auto, situaţie în care procesul-verbal este nul de drept, fără alte formalităţi.

”În ceea ce priveşte permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcţie de evaluările medicale şi readucem în atenţia conducătorilor auto importanţa respectării codurilor de restricţii”, a continuat Despescu.

Bogdan Despescu a mai afirmat că va fi simplificată procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancţiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când şoferul nu este la vehicul, eliminând şi punctele de penalizare din prezent.

De asemenea, prin acest proiect autoritatea locală va putea decide categoriile de vehicule care să se deplaseze pe benzile dedicate transportului public.

Totodată, cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise şi primite online, în condiţii de siguranţă.

”Platforma HUB va permite şi transmiterea de notificări către cei înrolaţi, prin SMS, e-mail, notificări în aplicaţie, prin care se va realiza o informare rapidă a beneficiarilor”, a adăugat Despescu.

El a afirmat că va deveni mai simplă şi eficientă comunicarea cu Poliţia Română deoarece, la solicitarea poliţistului, documentele se pot prezenta digital prin HUB şi este propusă eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliţiei pentru a preda fizic permisul de conducere, în situaţia în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoştinţă de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului.

”Platforma HUB va permite cetăţenilor să declare unele accidente de circulaţie (cele fără victime) şi să primească autorizaţii de reparaţie (declararea accidentelor doar cu pagube materiale se poate face în 24 de ore direct în platformă, iar autorizaţia de reparaţie se eliberează electronic). Totodată, lansăm invitaţia către asigurători şi conducători auto de a formula propuneri privind gestionarea în România a accidentelor fără victime, atunci când nu există o înţelegere amiabilă. De exemplu – prin intermediul societăţilor de asigurări, fără a se mai deplasa şi la sediul poliţiei rutiere, cum este în prezent”, a declarat secretarul de stat.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne propune un mecanism de finanţare a educaţiei rutiere, ca parte a siguranţei rutiere, precum şi a sistemelor inteligente de trafic.

”Fondurile obţinute din plata voluntară, benevolă, a amenzilor se vor colecta într-un cont unic şi vor fi direcţionate către educaţie rutieră, sisteme inteligente de trafic şi măsuri de prevenire, în funcţie de zona unde a fost comisă abaterea. Cu sprijinul Ministerului Finanţelor, sumele colectate se vor distribui, în cote procentuale, către Ministerul Educaţiei, bugete locale, CNAIR şi MAI, în funcţie de categoria de drum pe care s-a produs fapta. Procentele vor rezulta în urma dezbaterilor ce vor urma”, a explicat Bogdan Despescu.

El a precizat că proiectul ”Siguranţa în trafic” va fi lansat în dezbatere publică.

