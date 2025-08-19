Câte păsări poți crește în propria curte, în 2025. Ce spune legea, în România

Gospodarii români, persoane fizice care cresc propriile animale în curte, trebuie să țină cont de câteva prevederi legale. Numărul de păsări, dar și de porcine, ovine, caprine și cabaline acceptat de lege este strict reglementat.

Art. 15 din Ordinul nr. 119/2014 prevede că în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție pot fi crescute maximum 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări.

Adăposturile acestora se amplasează la cel puțin zece metri de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

În cazul gospodăriilor unde există rețea de apă curentă și canalizare, numărul animalelor crește, în funcție de specie. Astfel, în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale trebuie să aibă cel mult două capete cabaline, 5 capete de bovine, 15 ovine, 5 capete de porcine și cel mult 50 de păsări.

Și în acest caz, adăposturile animalelor se amplasează la cel puțin 10 metri distanță de cea mai apropiată locuință vecină și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

Regulile de care trebuie să țină gospodarii particulari cu privire la creșterea animalelor

De asemenea, potrivit ordinului în vigoare, deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 metri de ferestrele locuințelor, informează AgroIntel.ro.

Dacă numărul de capete depășește efectivul prevăzut în ordin, încadrarea gospodăriei se schimbă și astfel, este încadrată la fermă zootehnică, ceea ce presupune un anumit regim fiscal strict, dar și sanitar diferit.

Potrivit Legii nr. 205/2004, proprietarii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, protecția și bunăstarea animalelor. Deținătorii de animale au interdicția de a aplica rele tratamente și cruzimi.

