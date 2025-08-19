Câte păsări poți crește în propria curte, în 2025. Ce spune legea, în România

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 13:21
607 citiri
Câte păsări poți crește în propria curte, în 2025. Ce spune legea, în România
Pasăre de curte / Unsplash.com

Gospodarii români, persoane fizice care cresc propriile animale în curte, trebuie să țină cont de câteva prevederi legale. Numărul de păsări, dar și de porcine, ovine, caprine și cabaline acceptat de lege este strict reglementat.

Art. 15 din Ordinul nr. 119/2014 prevede că în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție pot fi crescute maximum 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări.

Adăposturile acestora se amplasează la cel puțin zece metri de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

În cazul gospodăriilor unde există rețea de apă curentă și canalizare, numărul animalelor crește, în funcție de specie. Astfel, în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale trebuie să aibă cel mult două capete cabaline, 5 capete de bovine, 15 ovine, 5 capete de porcine și cel mult 50 de păsări.

Și în acest caz, adăposturile animalelor se amplasează la cel puțin 10 metri distanță de cea mai apropiată locuință vecină și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

Regulile de care trebuie să țină gospodarii particulari cu privire la creșterea animalelor

De asemenea, potrivit ordinului în vigoare, deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 metri de ferestrele locuințelor, informează AgroIntel.ro.

Dacă numărul de capete depășește efectivul prevăzut în ordin, încadrarea gospodăriei se schimbă și astfel, este încadrată la fermă zootehnică, ceea ce presupune un anumit regim fiscal strict, dar și sanitar diferit.

Potrivit Legii nr. 205/2004, proprietarii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, protecția și bunăstarea animalelor. Deținătorii de animale au interdicția de a aplica rele tratamente și cruzimi.

Formularul prin care ministrul Sănătății promite să pună punct medicilor abuzivi, cu cabinete private: „O practică inacceptabilă și nedemnă!”
Formularul prin care ministrul Sănătății promite să pună punct medicilor abuzivi, cu cabinete private: „O practică inacceptabilă și nedemnă!”
Pacienții vor putea raporta, de la 1 septembrie, cazurile în care au fost redirecționați abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un...
Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume
Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume
Într-o lume în care majoritatea păsărilor mici abia ating un deceniu de viață, există un albatros care rescrie regulile naturii. Wisdom, o femelă de albatros Laysan, este cea mai bătrână...
#legislatie, #zootehnie, #pasari, #fermieri , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sunteti penibli". Laura Vicol a reactionat dupa ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câte păsări poți crește în propria curte, în 2025. Ce spune legea, în România
  2. Avertismentul lui Macron după summitul istoric de la Casa Albă privind Ucraina: ”Putin e un prădător, un căpcăun la ușile noastre”
  3. Optimism în Republica Moldova după întâlnirea liderilor europeni de la Casa Albă. "Privim cu speranță către pașii următori și stăm ferm alături de Ucraina"
  4. Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok. Acuzațiile controversaților influenceri: „Prejudicii financiare, reputaționale și emoționale”
  5. Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
  6. Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție
  7. Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii
  8. Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie
  9. Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
  10. Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare