Legiunea pentru Libertatea Rusiei ce se opune lui Putin: Cât de departe a progresat invazia sa din Rusia? VIDEO

Un grup de partizani ruși care se opun președintelui Vladimir Putin, autointitulat ”Legiunea pentru Libertatea Rusiei”, a organizat o invazie surpriză în regiunea Belgorod, venind din Ucraina. Invadatorii au organizat o operațiune transfrontalieră îndrăzneață, pretinzând că au capturat localitatea Kazinka. Presa rusă a relatat că 39 de forțe invadatoare au fost ucise într-un schimb de focuri, iat opt civili au fost răniți.

S-au raportat mai multe împușcături în mai multe orașe și sate din regiunea Belgorod din Rusia, iar luptele ar fi în curs de desfășurare. Oleksiy Arestovici, consilierul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că militarii din legiune sunt ”o unitate separată rusă, deghizată în Forțele armate ucrainene”, potrivit iNews.

Între 19 și 22 mai 2023, forțele de securitate ruse s-au ciocnit probabil cu partizani ruși în cel puțin trei locații din regiunea Belgorod a Rusiei, în apropiere de granița cu Ucraina.

Identitatea partizanilor rămâne neconfirmată, dar grupurile rusești anti-regim și-au revendicat deja responsabilitatea, ca făcând parte din Legiunea pentru Libertatea Rusiei, dar și din Grupul Voluntarilor Ruși, spun surse din Serviciile de informații.

Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, cel mai grav incident a avut loc în apropierea orașului Grayvoron. Odată cu luptele cu arme de calibru mic, a existat o creștere a atacurilor cu drone sau cu foc indirect în apropierea incidentelor. Rusia a evacuat mai multe sate și a desfășurat forțe de securitate suplimentare în zonă.

Cine este Legiunea pentru Libertatea Rusiei?

Legiunea a fost înființată în martie, pretins de către dezertorii ruși, și și-a stabilit rapid o prezență online cu videoclipuri cu luptătorii săi în acțiune. Ei luptă sub un steag alb-albastru popular printre dizidenții ruși.

Oficialii ucraineni au vorbit cu elogii despre legiune. „Ei luptă foarte bine… este ca o unitate rusă separată, deghizată în Forțele Armate ucrainene”, a declarat Oleksiy Arestovici, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în mai.

În august, fostul deputat rus Ilya Ponomarev a declarat că va deveni purtătorul de cuvânt al grupului. Ponomarev, care locuiește în Ucraina, a susținut anterior că reprezintă un grup de partizani ruși responsabili de asasinarea jurnalistei prietenoase cu Kremlinul Daria Dugina la Moscova.

Au existat puține dovezi că legiunea a luat parte la operațiuni de luptă și există o credință larg răspândită în Rusia că acestea sunt o construcție de propagandă ucraineană.

Cât de departe a mers invazia?

Acest raid a progresat și a durat mai mult decât raidurile transfrontaliere anterioare, cum ar fi atacul din martie asupra Bryansk – care se află la 50 km de granița cu Ucraina – tot de către partizani ruși declarați.

Experții în geolocalizare spun că forța de invazie, despre care se crede că include o duzină de vehicule blindate, a ajuns la cel puțin 10 km în interiorul graniței cu Rusia și și-a stabilit o prezență în mai multe orașe și sate.

Presa de stat rusă a confirmat că forța controlează teritoriul în cel puțin o locație din Belgorod. Canalele de socializare pro-ucrainene susțin că forța a provocat victime militare rusești. Autoritățile ruse spun că doar civili au fost răniți, fără decese.

Potrivit unui oficial al serviciilor secrete ucrainene, scopul operațiunii este de a stabili o „zonă de securitate” dincolo de granița rusă. Belgorod a fost adesea o rampă de lansare pentru atacuri cu rachete și avioane asupra Ucrainei.

