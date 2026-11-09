Familia care deține compania Lego cumpără 10.000 de hectare de teren agricol, deși prețurile cresc. În ce vrea să îl transforme

Membrii familiei Kristiansen din Danemarca, proprietarii și fondatorii companiei de jucării Lego, și-au propus să cumpere 10.000 de hectare de teren agricol și au început deja achizițiile.

Scopul final este acela de a transforma cele 10.000 de hectare de teren, aflate în Danemarca, în pădure, potrivit Agrointel.

Acest proiect, denumit Evergreen, a avansat lent în ultima vreme, întrucât investitorii au sperat ca prețurile terenurilor agricole să mai scadă și apoi să continue achizițiile.

„Am așteptat o vreme să vedem dacă prețurile terenurilor vor scădea, dar trebuie să recunoaștem că acestea au continuat să crească în această perioadă. Cu toate acestea, după doi ani fără investiții semnificative, am decis să căutăm din nou în mod activ terenuri”, a explicat Peter Vind Larsen, de la Kirkbi Climate, o companie de investiții fondată de familia care deține și compania Lego.

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La sfârșitul lunii septembrie, achizițiile au fost reluate, fiind cheltuite 53 de milioane de coroane (echivalentul a 7,09 milioane de euro), pentru 280 de hectare de teren agricol în sudul Danemarcei. Din calcul reiese că pe un hectar de teren s-au plătit în medie circa 25.000 de euro.

Cumpărarea de terenuri agricole devine tot mai costisitoare. Presa germană scrie că fermierii din Danemarca vor avea nevoie de tot mai mult teren în viitor, din cauza noilor reglementări care îngrădesc folosirea îngrășămintelor.

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