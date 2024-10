Inflamația este un subiect popular în discuțiile despre sănătate. Deși unele tipuri de inflamație sunt normale și necesare, cea persistentă, cunoscută și sub numele de inflamație cronică, poate crește riscul de diabet, cancerul, boli cardiovasculare.

Din fericire, introducere în dieta a multor alimente antiinflamatoare, precum legumele, vă poate ajuta să țineți inflamația cronică la distanță. Majoritatea dintre noi presupunem că legumele proaspete sunt cea mai bună alegere atunci când vine vorba de aprovizionarea cu legume. Dar acesta este un mit comun. Legumele congelate sunt la fel de nutritive ca și cele proaspete. Și sunt adesea mai convenabile, deoarece sunt adesea pre-spălate și tăiate.

Dieteticieni au menționat pentru eatingwell.com care sunt legumele lor congelate preferate pentru combaterea inflamațiilor.

Fasole verde

Fasolea verde poate că nu primește la fel de multă atenție ca alte legume verzi, cum ar fi, de exemplu, varza kale sau spanacul. O ceașcă de fasole verde gătită furnizează mai mult de 10% din valoarea zilnică pentru vitamina C, un antioxidant care poate reduce inflamația. În plus, fasolea verde conține o varietate de fitonutrienți precum flavonoide, carotenoide și polifenoli, toate acestea ajutând la combaterea inflamației și a stresului oxidativ care vă poate deteriora celulele.

Ads

Cartofii dulci

În timp ce cartofii albi sunt adesea etichetați drept carbohidrați "răi" (ceea ce nu este adevărat), cartofii dulci au evitat în mare măsură această soartă. Acești cartofi colorați sunt plini de două vitamine cunoscute pentru proprietățile lor de combatere a inflamațiilor, și anume vitaminele A și C. De fapt, un cartof dulce mediu furnizează mai mult de 100% din necesarul zilnic pentru vitamina A. Cartofii dulci sunt, de asemenea, buni pentru intestin, care joacă un rol activ în menținerea sub control a nivelului inflamațiilor. Cartofii dulci conțin un tip de fibre numit amidon rezistent care hrănește bacteriile intestinale bune. Atunci când aceste bacterii benefice prosperă, ele produc luptători puternici împotriva inflamației cunoscuți sub numele de acizi grași cu lanț scurt.

Amestec de broccoli și conopidă

Atât broccoli, cât și conopida fac parte din familia legumelor crucifere, deci au multe dintre aceleași proprietăți antiinflamatorii. De exemplu, ambele sunt o sursă bună de vitamina C și sunt pline de compuși antiinflamatori precum sulforafanul. Dacă nu ați auzit până acum de sulforafan, s-a demonstrat că acesta reduce inflamația și stresul oxidativ. Acest lucru poate fi deosebit de util pentru persoanele care suferă de afecțiuni precum bolile de inimă și diabetul, explică Vandana Sheth, dietetician și expert în diabet.

Ads

Amestec de ardei gras și ceapă

Acest amestec este o modalitate ușoară de a vă încărca farfuria cu o varietate de compuși antiinflamatori. Pentru început, ardeii grași sunt bogați în vitamina C, care combate inflamația. De asemenea, aceștia conțin un flavonoid care previne bolile, numit quercetină, care ajută la protejarea împotriva bolilor cronice precum diabetul, cancerul și altele. Așadar, combinarea celor două într-un fel de mâncare dublează beneficiile. De fapt, ceapa conține mai multă quercetină decât orice altă legumă.

Frunzele verzi

Spanacul congelat nu este singura frunză verde care se congelează bine. Kale și varza verde sunt, de asemenea, opțiuni excelente, mai ales atunci când doriți să adăugați mai multe alimente antiinflamatoare la dieta dumneavoastră. "În timp ce unele legume congelate pot deveni apoase și moi atunci când sunt încălzite, frunzele verzi tind să reziste bine în timpul procesului de congelare, păstrându-și textura și aroma", spune Jacqueline Gomes, un dietetician înregistrat din New Jersey. Aceste verdețuri cu frunze stau față în față cu spanacul și din punct de vedere nutrițional.

Ads

"Frunzele verzi sunt bogate în polifenoli, care au proprietăți antiinflamatorii și pot contribui la îmbunătățirea funcției vaselor de sânge", spune Gomes.

Mazărea verde

La fel ca fasolea verde, mazărea verde este, din punct de vedere tehnic, o leguminoasă, dar deoarece din punct de vedere nutrițional este mai asemănătoare cu legumele, este considerată legumă.

Mazărea verde furnizează fibre solubile pentru o mucoasă intestinală mai sănătoasă. De asemenea, este o sursă ușoară de proteine vegetale sănătoase pentru inimă.

Sfaturi pentru a adăuga legume la dieta ta

Fie că savurați o supă făcută în casă sau la conservă, adăugați câteva legume congelate. Este o modalitate cu efort redus de a spori fibrele și antioxidanții.

Știați că nu trebuie să dezghețați legumele congelate înainte de a le găti? De fapt, omiterea acestui pas este esențială pentru a obține legume prăjite crocante din legume congelate.

După preîncălzirea cuptorului, aruncați legumele congelate într-o tavă, stropiți-le cu ulei de măsline, asezonați-le, apoi coaceți-le până când devin fragede și rumenite.

Adăugați doar ouă: Asociați legumele congelate cu ouă pentru o masă sănătoasă și rapidă. Adăugați legumele congelate în următoarea omletă.

Amestecați-le într-un smoothie: Fructele din smoothie-ul dvs. oferă deja unele beneficii antiinflamatorii, dar le puteți optimiza și mai mult prin adăugarea unor legume congelate. Varza kale sau spanacul congelate sunt adaosuri populare.

Ads