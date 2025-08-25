Producția de legume proaspete a României a scăzut la jumătate în ultimii trei ani de zile!

Producția de legume proaspete (inclusiv pepeni) a României a înregistrat o prăbușire uluitoare, reducându-se cu jumătate în 2024 în comparație cu 2021.

Doar producția de roșii s-a prăbușit cu 54% în perioada amintită, în timp ce producția de morcovi și ceapă s-a redus cu nu mai puțin de 42%.

Și producția de fructe a României a scăzut în 2024, în comparație cu 2021, dar declinul este mai moderat, de 20%.

Declin mai redus la producția de fructe

Producția de legume proaspete (inclusiv pepeni) a României a totalizat anul trecut 1.153 mii tone, ceea ce reprezintă o scădere la jumătate în comparație cu 2021, când se ridica la 2.323 mii tone, potrivit datelor publicate luni de Eurostat și analizate de Risco.ro.

În aceeași perioadă, producția de fructe, fructe de pădure și nuci (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor) a scăzut de la 1.653 mii tone la 1.330 mii tone, ceea ce reprezintă un declin de 20%.

Pe categorii de fructe, producția de mere a scăzut cu 18% în perioada amintită, iar cea de pere și de piersici cu aproximativ 20%.

Producția de legume în UE, în creștere

În 2024, țările UE au recoltat 62,2 milioane de tone de legume proaspete (inclusiv pepeni), ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de 2023.

Spania (14,8 milioane de tone), Italia (13,9 milioane de tone) și Franța (5,8 milioane de tone) au fost principalii producători, reprezentând 55% din recolta totală.

Producția recoltată anul trecut în UE pentru mai multe legume cheie a crescut față de 2023: producția de roșii a fost cu 5% mai mare, ajungând la 16,8 milioane de tone, producția de morcovi a fost cu 6% mai mare, ajungând la 4,7 milioane de tone, iar producția de ceapă a fost cu 11% mai mare, ajungând la 7 milioane de tone.

Italia a fost cel mai mare producător de roșii în 2024, reprezentând 36% din recolta totală de roșii a UE, urmată de Spania (27%) și Portugalia (10%).

Principalii producători de morcovi din UE au fost Germania (18% din total), Franța (14%) și Polonia (12%).

Olanda a fost principalul producător de ceapă din UE în 2024, reprezentând aproximativ un sfert (26%) din total, urmată de Spania (20%) și Germania (12%).

Principalii producători europeni de fructe

În 2024, producția UE de fructe, fructe de pădure și nuci (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor) a fost de 24,3 milioane de tone, cu 2% mai mică decât în 2023.

Principalii producători europeni în 2024 au fost Italia (5,4 milioane de tone), Spania (4,3 milioane de tone) și Polonia (4,1 milioane de tone), care au reprezentat împreună 57% din producția UE.

Producția de mere recoltată a UE a fost de 11,6 milioane de tone în 2024, majoritatea provenind din Polonia (29%), Italia (21%) și Franța (17%).

UE a produs, de asemenea, 1,9 milioane de tone de pere în 2024, principalii producători de pere fiind Italia (24% din totalul UE), Olanda (17%) și Belgia (15%).

Producția de piersici a fost și mai concentrată: Spania (37%), Italia (33%) și Grecia (21%) au reprezentat împreună 91% din producția recoltată a UE.

