Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice, producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice neautorizate pentru culturi destinate comercializării şi contrabandă calificată, după ce ar fi comercializat şi folosit substanţe chimice periculoase cu bună ştiinţă la înfiinţarea unor culturi de castraveţi şi roşii, deşi o bună parte dintre produsele respective erau neomologate şi mortale în anumite cantităţi.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalului Buzău, cauza a fost înaintată spre judecată Judecătoriei Pogoanele.

Acuzațiile procurorilor

”La data de 29 ianuarie 2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele au dispus trimiterea în judecată, a următorilor inculpaţi: P.P., sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice în formă continuată, (15 acte materiale), neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri şi contrabandă calificată. C.A. sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice în formă continuată, (4 acte materiale), producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării şi neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri. G.I.A., sub aspectul comiterii a infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice şi producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării. M.F.E. sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice şi producerea, livrarea sa utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării. S.C., sub aspectul comiterii infracţiunii de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Anchetatorii arată că, pe parcursul anului trecut, o persoană domiciliată în judeţul Ilfov ar fi achiziţionat mai multe substanţe chimice neomologate la nivelul Uniunii Europene cu scopul de a le revinde în pieţele din municipiul Bucureşti şi unor legumicultori. Printre producătorii agricoli care ar fi achiziţionat substanţele chimice s-ar fi aflat şi doi buzoieni din localitatea Glodeanu - Sărat care le-ar fi utilizat ulterior pentru înfiinţarea unor culturi de castraveţi. În cele din urmă, îngrăşămintele chimice ar fi folosite şi pentru stropirea unor culturi de roşii.

”În fapt, s-a reţinut că, în cursul anului 2023, inculpatul P.P., domiciliat în judeţul Ilfov, prin intermediul unor cetăţeni turci, a achiziţionat multiple produse de protecţie a plantelor neomologate în România ori la nivelul Uniunii Europene care conţin substanţe toxice, cu scopul de a le revinde, în mod ilegal, în pieţele din Municipiul Bucureşti, producătorilor agricoli. Astfel, acesta a trecut graniţa în Bulgaria unde s-a întâlnit cu diverşi cetăţeni de naţionalitate turcă, a achiziţionat produsele neomologate şi a trecut din nou graniţa în România, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu, fără a declara organelor vamale că deţine astfel de produse în vehicul. Ulterior, acesta a comercializat astfel de produse interzise la deţinere şi utilizare către producători agricoli din România, în special către legumicultori. Printre clienţii sus-numitului, au fost identificaţi inculpaţii C.A. şi M.F.E., legumicultori de pe raza comunei Glodeanu-Sărat, ce au înfiinţate mai multe solarii pe raza localităţii de domiciliu. Aceşti doi inculpaţi au utilizat substanţele interzise neomologate pe culturile de castraveţi înfiinţate. De asemenea, inculpatul C.A. a achiziţionat cantităţi mai mari de produse de protecţia plantelor neomologate, iar ulterior a revândut o parte din aceste produse către doi martori audiaţi în cauză, dar şi către inculpatul G.I.A., care la rândul lui a utilizat aceste substanţe prin stropirea culturii de roşii înfiinţate. Totodată, la domiciliile inculpaţilor C.A., P.P. şi S.C. au fost identificate produse de protecţia plantelor neomologate dar şi cu drept de deţinere în România, al căror termen de valabilitate era expirat, devenind astfel deşeuri, însă aceştia nu au luat măsurile legale de eliminare a acestora”, informează unitatea de parchet.

În urma cercetărilor, procurorii au dezvăluit că persoanele care ar fi folosit substanţele chimice pentru culturile de legume aveau cunoştinţă de gradul ridicat de pericol la care se supuneau eventualii clienţi, pentru propriul consum înfiinţând culturi separate.

”Dintre substanţele toxice pe care persoanele menţionate le ofereau spre comercializare (...) o substanţă de protecţia plantelor denumita 'Canprin, aflată în recipient din plastic cu inscripţii în limba turcă, produs neomologat în România, o substanţă de protecţie a plantelor cu efect de coacere timpurie a tomatelor şi a castraveţilor vândută drept 'Ethrel', cu etichete cu inscripţii în limba turcă, 'Maysal 48 SL', produs neomologat în România. Inculpaţii erau conştienţi de pericolele la care s-ar fi expus dacă ar fi consumat legumele pe care le deţineau în solarii, deşi urmau să comercializeze aceste legume către populaţie, menţionând că 'ei nu vor mânca roşii până la vară'. Aceştia erau dezinteresaţi de urmările pe care le-ar fi putut produce acele legume consumatorilor, înfiinţând şi culturi separate, doar pentru consumul propriu, pe care nu le stropeau cu substanţe”, arată procurorii.

Rezultatul analizelor

Anchetatorii au solicitat un punct de vedere din partea Ministerului Sănătăţii cu privire la substanţele chimice pe care cei învinuiţi le-ar fi comercializat ori le-ar fi folosit în culturile de castraveţi şi roşii, rezultatul arătând că majoritatea sunt neomologate, nocive şi potenţial mortale în anumite doze.

”Din răspunsul Ministerul Sănătăţii cu privire la clasificarea de pericol pentru toxicitatea acută a substanţelor determinate precum şi pentru estimarea toxicităţii acute a produselor de protecţie a plantelor care conţin respectivele substanţe a rezultat următoarele: Durduran 3C - nu este omologat în România, nociv în caz de înghiţire. Nemaphos EC 400 - nu este omologat în România, mortal în caz de înghiţire. (...) Intervalul de toxicitate acută categoria 2 prin contact cutanat; 50mg/kg corp < categoria 2 <= 200 mg/kg corp, Mortal în caz de inhalare...Dicarzol 50 SP - nu este omologat în România, mortal în caz de înghiţire. Bellmac 5.7 WG - nu este omologat în România, toxic în caz de înghiţire Algamek 1.8 EC - nu este omologat în România, mortal în caz de înghiţire. Intervalul de toxicitate acută categoria 2 prin înghiţire; 5mg/kg corp < categoria 2 <= 50 mg/kg corp, Mortal în caz de inhalare Abg Mek 1.8 EC - nu este omologat în România, mortal în caz de înghiţire. (...) Goldamiral 5 EC - nu este omologat în România, substanţa nu are clasificare de pericol pentru toxicitate acută, 95,02% din amestec reprezintă un component/componente cu toxicitate acută necunoscută. Maysal 48 SL, - nu este omologat în România, Nociv în caz de înghiţire. (...) Canprin 35 DS - nu este omologat în România, Nociv în caz de înghiţire Melprin 35 DS - nu este omologat în România, Nociv în caz de înghiţire”, mai arată parchetul.

Pe parcursul anului trecut, PNL Buzău a lansat o campanie de strângere de semnături pentru testarea legumelor în pieţe, iniţiativa luând naştere după ce o anchetă a procurorilor a arătat că mai multe persoane ar fi folosit substanţe chimice în afara normelor legale în agricultură.