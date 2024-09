Care este cea mai sănătoasă legumă? Motivele pentru care ar trebui să o ai pe lista de cumpărături

Știm cu toții că produsele proaspete, cum ar fi fructele și legumele, reprezintă piatra de temelie a unei diete sănătoase, dar v-ați întrebat vreodată care sunt legumele cele mai bune din punct de vedere nutrițional?

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a prezentat în mod oficial o listă a celor mai sănătoase legume. Studiul publicat recent arată care legume sunt cele mai bune în ceea ce privește densitatea nutritivă - iar rezultatele sunt surprinzătoare.

Cum au fost stabilite cele mai sănătoase legume?

Pentru a clasifica fructele și legumele, cercetătorii CDC au utilizat date nutritive brute, ceea ce înseamnă că fructele și legumele au fost analizate în forma lor nepreparată. Această metodă a asigurat că pierderea de nutrienți în timpul gătitului nu a fost un factor, deși este important să rețineți că metodele de gătit pot afecta conținutul de nutrienți al multor legume.

Cercetătorii au stabilit un prag pentru a determina ce ar putea fi calificat drept fruct sau legumă "puternică", solicitând ca alimentele să atingă sau să depășească un scor de 10 pe scara lor de densitate nutritivă. Densitatea nutrienților se referă la concentrația de vitamine, minerale și alți compuși benefici dintr-un aliment. Deși nu există o definiție clară a fructelor și legumelor de mare putere (PFV), studiul le-a identificat ca fiind alimentele "puternic asociate cu reducerea riscului de boli cronice, care includ fructele cu frunze verzi, galbene/portocalii, citricele și cruciferele".

Studiul CDC s-a axat pe 17 nutrienți cheie, inclusiv fibre, potasiu, fier și vitaminele A, C, D, E și K. PFV sunt alimente care au un scor ridicat în acești nutrienți, oferind mai multe beneficii pentru sănătate per calorie. 47 de fructe și legume au fost clasificate și li s-a acordat un punctaj în funcție de cât de bine furnizează acești nutrienți per calorie consumată.

Care sunt cele mai sănătoase legume?

Năsturelul a ieșit pe primul loc, cu un scor perfect de densitate nutritivă de 100. Urmează îndeaproape alte plante verzi, precum varza chinezească, sfecla, sfecla verde și spanacul. Aceste legume și-au câștigat locul fiind bogate în vitamine și minerale esențiale și, în același timp, sărace în calorii. Primele 10 legume, care sunt toate clasificate drept "legume puternice", includ:

Năsturel (100,00) Varză chinezească (91,99) Sfeclă (89,27) Sfeclă roșie (87,08) Spanac (86,43) Cicoare (73,36) Salată cu frunze (70,73) Pătrunjel (65,59) Salată romană (63,48) Varză Collard (62,49)

În special, doar șase produse testate nu au îndeplinit criteriile pentru a fi etichetate ca PFV, inclusiv zmeura, mandarinele, afinele, ceapa, usturoiul și afinele. Dar asta nu înseamnă că aceste alimente nu sunt foarte sănătoase pentru dumneavoastră.

Ce face ca aceste legume să fie atât de sănătoase?

Legumele care ocupă primele locuri în clasamentul CDC au trăsături comune care contribuie la densitatea lor nutritivă ridicată. Majoritatea sunt legume cu frunze închise, care sunt pline de vitaminele A, C și K, împreună cu fibre, fier și antioxidanți. Aceste substanțe nutritive sunt vitale pentru diverse funcții corporale, de la îmbunătățirea sănătății imunitare la menținerea oaselor puternice și promovarea sănătății inimii.

Fibrele, în special, ajută la reglarea digestiei și pot preveni anumite afecțiuni cronice precum diabetul și bolile cardiovasculare. Antioxidanții care se găsesc în multe dintre aceste legume, cum ar fi spanacul și sfecla verde, ajută la neutralizarea radicalilor liberi din organism, reducând inflamația și, potențial, scăzând riscul de cancer.

Mai multe despre cea mai sănătoasă legumă: năsturelul

Năsturelul este o plantă cu frunze verzi care face parte din aceeași familie cu varza și broccoli. Este originară din Europa și Asia, unde a fost consumată timp de secole datorită proprietăților sale nutritive și medicinale.

Cunoscută pentru aroma sa piperată, ușor picantă, beneficiile nutriționale o fac un aliment excelent pentru stimularea sistemului imunitar, susținerea sănătății oaselor și promovarea sănătății pielii. Nivelurile ridicate de antioxidanți ale plantei ajută la combaterea stresului oxidativ, ceea ce poate reduce riscul de boli cronice precum cancerul și bolile de inimă, scrie firstwomen.com.

Poate fi încorporat cu ușurință în meniu, adăugându-l la salate, sandvișuri sau supe. Frunzele sale delicate și gustul piperat îl fac o garnitură excelentă sau un adaos nutritiv la smoothie-uri.

