Românii care s-au apucat să planteze legume pe balcon și se laudă cu ”recolta”. ”Îmi este milă de voi, de ce nu vă mutați la țară?”

Mulți dintre cei care locuiesc la bloc și-ar dori o casă la curte unde să aibă și o grădină. Alții și-ar dori să poată cultiva legume pentru a avea garanția că sunt crescute fără pesticide.

Unii dintre cei care stau la bloc și-au improvizat mici grădini pe balcon și se laudă cu rezultatele muncii în mediul online.

Un român care este tentat de o astfel de idee se interesează de legumele pe care le cultivă alții deja și cât de bună este "recolta".

"A încercat cineva să crească legume pe balcon?"

"Un amic a plantat ceapă verde și i-a ieșit. Și culmea, e foarte bună. Știu că e nevoie de un spațiu cu multă căldură, luminat mai mult de 6 ore/zi. M-am informat puțin și teoretic se pot crește roșii și castraveți, micro-plante, varză kale etc. dacă îți permite spațiul.

Ce părere aveți?, a scris acesta pe Reddit.

"Habar nu am avut în ce mă bag"

Întrebarea sa a strâns zeci de comentarii în care cei care au răspuns s-au lăudat cu micile recolte obținute pe balcon. Cineva recunoaște că nu a știut de la bun început despre ce este vorba.

"Anul trecut am început cu o roșie, anul asta am vreo 6 plante de roșii, 6 de ardei și pare că ușor-ușor încep să apară destul de multe legume din ele"

"Am crescut roșii cherry pe balcon, habar nu am avut în ce mă bag. Nu credeam că poate o plantă să sugă atâta apă și să crească atât de repede. Nu știam nici că mai trebuie tăiate din frunzele alea. Pentru câteva kilograme de roșii nu pot să zic că a meritat efortul. Nu regret experiența, totuși, am o prostie de povestit acum."

"Fix asta am făcut noi. Putea să ajungă roșia aia până la tavan."

"De ce să nu se poată...Doar că vezi în funcție de condițiile balconului, în sensul de ore de lumina directă de la soare. Dacă ești pe sud și fără umbre de la alte lucruri, adică maxim de soare, poți crește orice încape acolo.

Extrema cealaltă, dacă e umbră mereu, poți crește doar "frunze". Gen ceapă, spanac, salată, etc."

"Usturoiul nu se merită"

Unii au răspunsuri documentate și par să știe deja ce rentează.

"Depinde de mărimea balconului și de direcția de unde vine soarele pe el.

Ardei iuți și ierburi (busuioc etc) cresc aproape oriunde cu ușurință. Usturoiul nu se merită. Se face mișto de oamenii care cresc roșii că bagi o grămadă de bani pentru 3 roșioare. Cartofi, ardei grași etc. F ușor. Rădăcinoase mai greu... Ceapă verde poți doar câteva fire.

Am crescut ridichi și am stat 4 luni să cresc 20, trebuie consumate repede și nici nu am apucat să le mâncăm pe toate rip. "

"Este mai dificil să crești roșii (de exemplu) decât ceapă. De la ceapă se consumă bulb și tulpină pentru care ai nevoie doar de sol, apă și lumină. De la roșie se consumă fructul, deci plantă trebuie să facă flori și aibă loc polenizarea. Altfel riști să ajungi cu o plantă mare care ocupă spațiu inutil.

Pentru spații închise se recurge la polenizare manuală, dar reprezintă un efort suplimentar."

"Eu pun mereu salată, spanac și niște aromatice. Se fac chiar bine. Anul asta mă gândesc să încerc un sistem de aquaponica sau aeroponică dar încă mă documentez. S-ar putea că o să mai amân."

"Am avut roșii și ardei în principal"

"Poți să încerci orice, eu am avut roșii și ardei în principal, recomand cât mai puține plante pentru că au nevoie de spațiu, roșiile sunt mai puțin pretențioase decât ardeii. La ardei dacă fac afide, mai bine-i arunci: )."

"Totul bine dacă folosești pământ cumpărat. Orice ai face NU folosi pământ dintr-un ghiveci uitat prin casă în care a fost cândva o floare."

"Eu cresc cartofi pe balcon băgați în șapă."

"20 de roșii, 4 ardei și vreo 6 castraveți am avut anul trecut plus ierburi aromatice printre ele. O junglă, dar a meritat. Roșiile au fost toate cherry și castraveții persieni."

"La tomate de exemplu, dacă sare temperatura de 30 de grade, polenul devine steril=> nu mai leagă florile, nu mai face tomate.

La ardei, peste 33 grade.

Mai e un aspect, polenizarea, n-ai polenizare (albine, bondari), n-ai fructe.

Le poți poleniza de mână fiind puține.

O altă posibilă problema, dăunătorii. În grădina poate mai sunt prădători să mai omoare din ei. În balcon, poate păianjeni dacă ai.

Ceapa nu are nevoie de polenizare (mă rog, are nevoie că să facă semințe, da nu e cazul din discuție).

Distanță de plantare, mai bine pui mai rare decât prea dese. De asemenea, măcar un 40-50 cm de sol adâncime. Încearcă și vezi ce iese."

"Ardei gras... Nu prea îi place apă multă și soarele direct. Făcusem niște ăia, taman buni de umplut".

"Simplu de crescut și productivi"

"Ardei iuți în ghiveci, jalapeno, cayenne și 3 varietăți de habanero. Simplu de crescut și productivi. Vara ținuți pe balcon, iarna ținuți în casă. Polenizați cu pensula scot recolta respectabilă și iarna".

"Eu am pus usturoi și merge foarte bine, plus e super ușor de plantat / întreținut."

"Am pus anul asta pe balcon, în 2 ghivece: 2 tipuri de ardei iuți; roșii cherry și castraveți. Dintre castraveți, a mai rămas unul singur în viață iar roșiile au crescut brusc. Ardeii par că o duc bine. Acum să vedem și recolta."

"Roșii cherry. Cum au spus și alții pe aici, uită-te pe net la cum să polenizezi tu florile. Noi am folosit o periuța de dinți electrică și a funcționat. Am mâncat roșii crescute de noi. Îți urăm succes și răbdare."

"Verdețuri cât cuprinde"

"Castraveți. Au avut gust chiar bun. Verdețuri cât cuprinde. Am dat chix cu ridichile, au fost infestate de ceva dăunători. Se pot crește plante pe balcon, doar că trebuie să te interesezi ce condiții necesită fiecare (unele au nevoie de ghivece cât mai adânci de ex)"

"Eu am 3 soiuri de mentă, leuștean, pătrunjel, diferite soiuri de salată, ceapă verde (crește și iarnă), căpșuni, roșii (în fiecare an alte soiuri până găsesc cel perfect pentru mine; anul ăsta am 7 soiuri, deja au boboci) și de curiozitate și 2 soiuri de castravete tufă (semănat la mijloc de februarie, deja am un castravete de vreo 6 cm). Anul trecut am avut și fragi și zmeur pitic (le-am donat unei familii cu copil mic).

Văd că multă lume zice de insecte sau polenizare manuală. Roșiile se polenizează și singure, prin vânt. Am avut plante înflorite în casă (nu era încă timpul pentru balcon) și au făcut fructe."

"Am crescut anul trecut ceapă verde, salată și ridichi. Ridichile au ieșit ok, ceapă verde a ieșit cam puțină și salată a crescut super bine dar mi s-a umplut de gândăcei mici și verzi"

"Îmi este milă de voi, de ce nu vă mutați la țară? Cum au ajuns oamenii crescuți printre blocuri...".

