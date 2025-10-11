3 chefi au fost întrebați ce legumă țin mereu în congelator: toți au ales-o pe aceeași. "O depășește adesea pe cea proaspătă"

Avantajul practic al legumelor congelate este greu de egalat. Deschizi o pungă de spanac sau morcovi, le pui în apă clocotită și ai o garnitură gata în câteva minute. Poate cel mai mare avantaj al legumelor congelate este durata lor lungă de păstrare. Poți face provizii când sunt la reducere în supermarket sau poți cumpăra o pungă mare dintr-un magazin. Și nu doar bucătarii amatori se bazează pe legumele congelate — și chefii profesioniști apelează la ele.

Legumele congelate au o reputație proastă: se spune că nu au gust sau textură. Eatingwell a contactat câțiva chefi pentru a afla ce legume sau fructe le place să aibă mereu în congelator. S-a dovedit că există multe opțiuni bune — dar toți au recomandat același lucru: mazărea congelată.

De ce mazărea congelată?

Ca multe alte legume din secțiunea de congelate, mazărea este recoltată la maturitate maximă, opărită rapid și congelată instantaneu pentru a-și păstra gustul dulce. Acest proces este important, explică Patrick Prager, chef executiv la Silverado Resort din Napa, California:

„Își păstrează dulceața și culoarea verde intensă în mod remarcabil.”

Și Andrew Black, chef la Counter Service din New York, este de acord:

„Unele fructe și legume congelate pot fi o alternativă convenabilă și economică la cele proaspete, oferind aproape același gust ca în sezonul de vârf.”

Deși nu folosește legume congelate în meniul restaurantului său, Black recunoaște că are mereu o pungă de mazăre congelată acasă:

„Mazărea este deja gătită, așa că e ușor de adăugat în supe sau tocănițe pentru un plus de dulceață vegetală chiar înainte de servire.”

Ce face mazărea specială?

Poate cel mai mare avantaj este consistența. Mazărea proaspătă este delicioasă, dar greu de găsit în stare perfectă, chiar și în piețele locale. Chiar și celebrul chef Bobby Flay a spus că în 90% din cazuri preferă mazărea congelată în locul celei proaspete. Motivul? Așa cum menționează și alți bucătari, este congelată în momentul de maximă dulceață, pe când cea proaspătă devine rapid făinoasă dacă nu este folosită imediat:

„Mulți chefi îți vor spune că mazărea verde congelată o depășește adesea pe cea proaspătă.”

Chef Justin Freeman, de la restaurantul vegetal Somebody People din Denver, Colorado, adaugă:

„Când aleg între proaspătă și congelată, mă gândesc la sezon. Dacă e sezonul mazării, o folosesc proaspătă. Dar iarna aleg congelata. Legumele congelate sunt o alegere excelentă atunci când cele proaspete nu sunt la cea mai bună calitate.”

Freeman spune că o adaugă în sosuri pentru paste, orez prăjit sau orice preparat care are nevoie „de un mic plus”. Mai adaugă că, de când s-a mutat în Colorado, folosește mai des legume congelate, mai ales „ca o modalitate rapidă de a le strecura copiilor un plus de legume.”

Prager este de acord că mazărea congelată este excelentă în piureuri, risotto sau paste:

„Pentru consistență și eficiență într-o bucătărie aglomerată, varianta congelată câștigă de fiecare dată.”

El subliniază că nu e vorba neapărat de o calitate superioară, ci de practicitate și uniformitate.

„Produsele congelate ne permit să folosim ingrediente care altfel ar fi prea dificil de pregătit sau imposibil de găsit proaspete, păstrând totodată aroma și calitatea.”

Alte alegeri excelente pentru congelator

Pe lângă mazăre, chefi menționează și alte opțiuni utile:

Afinele și cireșele — Chef Andrew Black spune că le ține mereu în congelator: „Sunt perfecte pentru smoothie-uri și deserturi. Iar faptul că cireșele sunt deja fără sâmburi e un mare avantaj.”

Concluzia

Deși bucătarii preferă, când e posibil, produsele proaspete și locale, mazărea rămâne o excepție notabilă. Sezonul ei este scurt, se învechește rapid și e migălos de curățat. Mazărea congelată oferă o alternativă excelentă: este deja curățată, culeasă la momentul optim și congelată rapid pentru a-i păstra dulceața naturală.

Păstrează una sau două pungi de mazăre congelată în congelator — o poți adăuga ușor în paste, supe, tocănițe sau orez prăjit pentru un plus de gust, culoare și prospețime, scrie eatingwell.com.

