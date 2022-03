Falimentul Lehman Brothers provocat de JP Morgan?

Falimentul Lehman Brothers a fost determinat de JP Morgan Chase, principalul creditor al bancii americane de investiti, potrivit analistilor citati de presa de peste Ocean.

JP Morgan Chase a inghetat conturile Lehman Brothers cu doar cateva zile inainte ca aceasta din urma sa solicite intrarea sub protectia legii falimentului.

Banca americana detinea 17 miliarde de dolari, reprezentand lichiditati si intrumente financiare, la JP Morgan Chase. Aceasta este acuzata ca a provocat in mod intentionat falimentul Lehman Brothers.

Informatiile apar in dosarul depus la un tribunal specializat in cazuri de faliemnt corporatist din New York. Aici se mentioneaza ca JP Morgan a decis unilateral sa blocheze 17 miliarde de dolari in lichiditati si titluri ale Lehman Brothers, chiar in vinerea dinaintea falimentului bancii, scrie Sunday Times

Potrivit analistilor, accesul la acesti bani ar fi schimbat complet situatia, in conditiile in care Lehman Brothers a intrat in faliment din lipsa de lichiditati. JP Morgan dezminte informatiile si califica acuzatiile ca fiind "nefondate".

Ads