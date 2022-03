Prabusirea economiei SUA, provocata de Guvern. Falimentul, o solutie?

Dupa ce Lehman Brothers au intrat in faliment si AIG a primit un imprumut de 85 de miliarde de dolari din partea statului, marele plan de salvare a intregii economii a fost respins.

Dupa nopti nedormite si un alt plan revizuit, Senatul American a hotarat ca ar trebui sa aprobe aruncarea celor 700 de miliarde de dolari in gaura neagra din economia Americii cu intentia salvarii acesteia.

Daca planul Paulson nu ar fi fost aprobat nici a doua oara?

Multi dintre cei care s-au declarat indignati de ideea aprobarii planului care ar aduce marea salvare a economiei din America si-ar fi regandit datele privitoare la nemultumirile pe care le au. Respingerea planului ar fi cauzat o prabusire si mai mare a actiunilor de pe bursele din intreaga lume.

Ca si in cazul celei de-a doua respingeri, senatorii care si-au exprimat votul ca fiind impotriva salvarii de 700 de miliarde de dolari ar fi trebuit sa ofere explicatii cu privire la aceptarea deliberata de a lasa pietele bursiere din intreaga lume sa se prabuseasca. Cu toate acestea intentiile de salvare nu s-ar fi oprit aici. Intr-un final, un plan salvator ar fi fost aprobat.

Alte companii care ar trebui sa dea faliment

Profesorul Universitatii de Finante Duke, Campbell Harvey, a declarat ca ar putea fi intre 750 si 1.000 de falimente bancare in urmatoarele sase luni din cauza proastelor investii facute pana acum. De asemenea nevoia de creditare ameninta alte companii care au nevoie de capital din ce in ce mai mult. Astfel de companii sunt cele din industria auto din Detroit. De asemenea si sectorul aeronautic are nevoie de ajutor. Companiile aeriene nu prea mai fac fata costurilor si incetul cu incetul vor da faliment una cate una.

Interventia Guvernului continua...

Rezerva Federala Americana (FED) continua sa pompeze sume uriase de bani in sistemul bancar global in disperatul efort de a aduce bancile in punctul in care vor acorda credite companiilor, consumatorilor si chiar altor institutii bancare cu probleme. In acest moment aceasta actiune se pare ca da roade iar bancile primesc vestile de la Washington intr-o tenta pozitiva. In aceste conditii este posibil ca FED sa arunce mai multi bani in piata si sa reduca dobanzile cheie. Mai devreme sau mai tarziu aceste actiuni ar putea provoca o temperare a furtunii din sectorul financiar.

De ce Planul de 700 de miliarde de dolari a fost o idee proasta?

Criza curenta nu ar fi aparut niciodata in contextul in care politica federala, prost conceputa de altfel, nu ar fi existat. Guvernul Americii a privilegiat doua institutii ipotecare. In 1938 Fennie Mae si in 1970, Freddie Mac. Aceste doua institutii sunt principalele vinovate de actuala criza. Guvernul le promisese ca printr-un imprumut urias de mare risc vor reusi sa supravietuiasca falimentului.

Raul a inceput in anul 1977 si a continuat sa se agraveze icepand din 1990. Congresul a fortat Fannie si Freddie sa isi mareasca imrumutul. Idustria s-a dovedit atunci a fi foarte incantata de decizie facand promisiuni inaltatoare la cer.

Problema cea mai mare a venit in momentul in care imprumuturile au devenit o contradictie in ceea ce inseamna legea fireasca a imprumutului. Cei imprumutati au primit bani fara a indepli toate conditiile necesare acordarii unui credit.

De indata ce preturile pentru locuinte au crescut si conditiile economice s-au inrautatit, au inceput sa infloreasca actiunile de delicventa lasand industria cu probleme de creditare nerezolvate.

In aceste conditii, "Guvernul ingroapa responsabilitatile pentru a ceasta criza. Nu poti sa rezolvi o criza creata de Guvern prin actiuni propuse si adoptate tot de Guvern", a declarat economistul Jeffrey Miron.

Alternativa cea mai buna pentru planul de salvare este lasarea institutiilor bancare in faliment, a mai adaugat acesta. Falimentul nu inseamna ca acea companie va disparea ci doar i se va schimba conducerea. Va trece sub aripa altei companii mai acapabile care ar putea sa faca fata cheltuielilor.

"In concluzie, imprumuturile oferite de statul American nu ar fi trebuit sa aiba loc de la inceput. Inafara de acest lucru, cineva o sa plateasca planul de 700 de miliarde de dolari. Acel cineva nu ar trebui sa fie cetateanul de rand. Acesta nu are nici o vina pentru a plati actiunile defectuoase luate de un Guvern iresponsabil", a mai adaugat Jeffrey Miron.

