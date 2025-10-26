Soția fostului fotbalist de la FCSB recunoaște: ”Vin bărbați și se mai uită așa la mine...” Ce i s-a întâmplat la o farmacie FOTO

Soția fostului fotbalist de la FCSB recunoaște: ”Vin bărbați și se mai uită așa la mine...” Ce i s-a întâmplat la o farmacie FOTO
Lena Enache FOTO Instagram

Lena Enache, soția fostului fotbalist Gabi Enache, trecut pe la FCSB, a vorbit despre situațiile neplăcute cu care se confruntă uneori, din cauza aspectului fizic ieșit din comun.

Cunoscută drept una dintre cele mai frumoase partenere de fotbaliști, Lena Enache a recunoscut că e abordată de bărbați, câteodată chiar sub privirile soțului său. Cei doi dețin o cafenea, iar Lena se ocupă zilnic de gestionarea afacerii.

„Am fost și eu ca omul la farmacie să cumpăr medicamente și, da, într-adevăr s-a întâmplat să intre cineva în vorbă cu mine. Dar l-am salutat drăguț și i-am spus că sunt căsătorită și nu este momentul și cazul și așa mai departe.

Cum să mă simt? De cele mai multe ori, sincer, nu văd. Adică eu îmi văd de drumul meu, nu mă uit stânga-dreapta: cine se uită la mine, cine nu se uită, din ce parte primesc admirație. Nu sunt curioasă.

Soțul ce să spună? Îți dai seama că nu-i este tocmai totuna, dar știe ce are acasă și e liniștit. Nu-i convine de cele mai multe ori. Îți dai seama, lucrul ăsta se întâmplă și în cafenea.

Vin bărbați și uneori nu știu că eu sunt proprietara. Sunt lângă colegii mei din cafenea pentru că lucrăm cot la cot și se mai uită așa și Gabi vede, dar acceptă situația”, a declarat Lena Enache, potrivit cancan.ro.

Fostul fundaș Gabi Enache are 5 selecții la naționala mare a României și a cucerit 3 trofee cu Astra Giurgiu, titlul, Cupa României și Supercupa României. La FCSB, Enache a câștigat Cupa Ligii în 2016.

