Femeile ar trebui sa conduca lumea - ce argumente are un cantaret celebru

Miercuri, 10 Decembrie 2014, ora 16:18
Lenny Kravitz e de parere ca femeile ar trebui sa conduca lumea, pentru ca sunt mai puternice si mai sensibile decat barbatii.

Artistul in varsta de 50 de ani adora femeile care sunt in pozitii inalte si le prefera barbatilor tocmai pentru aceste atuuri, relateaza ContactMusic.

"Personal, cred ca femeile ar trebui sa conduca lumea. Cred ca femeile sunt mult mai sensibile, au o mult mai buna intuitie si, in final, sunt mai puternice", a declarat muzicianul.

Intr-un interviu recent acordat publicatiei Flatt, acesta a deplans lipsa personalitatilor care sa inspire tanara generatie, indiferent de sex. A recunoscut ca el insusi se raporteaza tot la "vocile clasice", cum ar fi Martin Luther King Jr. si Mahatma Gandhi, la care inca rezoneaza.

Revenind la femeile puternice pe care le adora, Lenny Kravitz a declarat ca nu exclude ideea unei noi casatorii, dupa mariajul ratat cu actrita Lisa Bonet, terminat in 1993. Despre acesta a spus ca pur si simplu nu era "pregatit".

In ultimii 20 de ani, starul, care are o fiica de 20 de ani cu fosta sotie, s-a iubit, printre altele, cu Vanessa Paradis si Adriana Lima. Sustine ca ii e greu sa mentina o relatie din cauza jobului sau. Un turneu de un an si jumatate inseamna sfarsitul unei relatii, daca perechea nu e dispusa sa se deplaseze non-stop, cu el.

