Lenovo Legion Go S: Zvonurile despre o nouă consolă portabilă de gaming

Zvonurile despre o versiune mai mică a consolei portabile de gaming Legion Go circulă de ceva vreme, iar toate acestea par să aibă mai mult sens pentru oricine urmărește industria în creștere a PC-urilor portabile de gaming. Modelul original Legion Go oferă un ecran mare de 8 inci și costă 600 de dolari, așa că Lenovo ar putea să lanseze un produs mai ieftin și mai accesibil pentru un segment mai larg de public.

Recent, un leak de pe pagina de produse a Lenovo a adus mai multe detalii despre această unitate mai conservatoare în dimensiuni. Se pare că noul dispozitiv se va numi Lenovo Legion Go S. Acest leak a dezvăluit specificații care nu sunt prezente la actuala consolă portabilă Legion Go, cum ar fi un ecran de 7 inci, două ventilatoare și un port HDMI. Aceste caracteristici sugerează o versiune mai mică și mai accesibilă a consolei, posibil exact cea despre care s-a speculat, Legion Go S.

Există, de asemenea, posibilitatea ca Lenovo să planifice un refresh al actualei Legion Go, similar cu mișcarea făcută de Asus cu ROG Ally X, unde au fost oferite îmbunătățiri incrementale. Astfel, chiar dacă Lenovo a listat din greșeală pe site-ul propriu caracteristici care nu există încă, rămâne neclar ce înseamnă acest lucru pentru gama Legion Go.

