Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:53
486 citiri
Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
Leo Messi FOTO X @Inter Miami

Un colecționar de abțibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. El a achiziționat un cartonaș cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5 milioane de dolari.

Cartonașul îl reprezintă pe atacantul argentinian în sezonul 2004-2005, primul său sezon complet ca profesionist la FC Barcelona (1 gol în 9 meciuri). Abțibildul, vândut pe o platformă privată de vânzare online, nu era afișat public.

Este pentru prima dată când un cartonaș de fotbal atinge o astfel de sumă. Recordul anterior, stabilit în 2022, a fost achiziționarea unui abțibild cu legendarul jucător brazilian Pelé în timpul Cupei Mondiale din 1958. Tranzacția a atins suma de 1,33 milioane de dolari.

Recunoscută de cei mai mari colecționari din lume, PSA (Professional Sports Authenticator), care asigură certificarea fiecărei cărți, a estimat că obiectul se află într-o stare perfectă (zece din zece pe scala sa de notare). Expertiza a permis confirmarea faptului că există 838 de exemplare în întreaga lume.

Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formația Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fără Lamine Yamal, catalanii au...
Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"
Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"
Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formația Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fără Lamine Yamal, catalanii au...
#Leo Messi, #fc barcelona, #Panini, #cartonas, #colectie , #Leo Messi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  2. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu
  3. Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA
  4. Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
  5. Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
  6. Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
  7. Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
  8. Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant
  9. După Iași, naționala U21 va ajunge și la Cluj, și Arad. Cum îți poți cumpăra un bilet
  10. Fantasticul Armand Duplantis a bătut pentru a 14-a oară recordul mondial VIDEO