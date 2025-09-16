Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel

Un colecționar de abțibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. El a achiziționat un cartonaș cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5 milioane de dolari.

Cartonașul îl reprezintă pe atacantul argentinian în sezonul 2004-2005, primul său sezon complet ca profesionist la FC Barcelona (1 gol în 9 meciuri). Abțibildul, vândut pe o platformă privată de vânzare online, nu era afișat public.

Este pentru prima dată când un cartonaș de fotbal atinge o astfel de sumă. Recordul anterior, stabilit în 2022, a fost achiziționarea unui abțibild cu legendarul jucător brazilian Pelé în timpul Cupei Mondiale din 1958. Tranzacția a atins suma de 1,33 milioane de dolari.

Recunoscută de cei mai mari colecționari din lume, PSA (Professional Sports Authenticator), care asigură certificarea fiecărei cărți, a estimat că obiectul se află într-o stare perfectă (zece din zece pe scala sa de notare). Expertiza a permis confirmarea faptului că există 838 de exemplare în întreaga lume.

