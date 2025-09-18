Americanii s-au convins. Decizia luată în legătură cu Leo Messi

Starul argentinian Lionel Messi negociază în prezent prelungirea contractului său cu echipa de fotbal Inter Miami, clubul din Major League Soccer căruia i s-a alăturat în vara anului 2023, după despărțirea de Paris Saint-Germain, informează mass-media americană, citată de Reuters.

Postul de televiziune ESPN a anunțat miercuri că Messi este pe punctul de a semna un nou acord pe mai mulți ani cu Inter Miami.

Conform aceleiași surse, negocierile între cele două părți sunt în faza finală, rămânând doar câteva detalii minore de finalizat. Condițiile financiare ale noului contract nu au fost dezvăluite.

Messi în vârstă de 38 de ani, ocupă locul secund în clasamentul golgheterilor actualei ediții din MLS, cu 20 de goluri în 21 de meciuri, fiind totodată al șaselea pasator din liga nord-americană, cu 11 assist-uri.

În sezonul trecut, argentinianul a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere 16 pase decisive în Major League Soccer.

De la sosirea sa la clubul din Florida, Messi a marcat 62 de goluri în 75 de meciuri disputate în toate competițiile, ajutând-o pe Inter Miami să câștige Leagues Cup în 2023.

Actualul contract cu Inter Miami al octuplului câștigător al Balonului de Aur expiră la finalul sezonului 2025.

