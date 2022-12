Poză de colecție din urmă cu 10 ani cu Messi și Alvarez, eroii Argentinei de la Mondial. Cei doi au calificat naționala în finală

Leo Messi și Julian Alvarez au fost cei mai buni fotbaliști ai Argentinei în semifinala jucată împotriva Croației, 3-0.

Cei doi au marcat ambele goluri ale sud-americanilor care vor juca finala Campionatului Mondial de Fotbal.

Pe internet a apărut o poză cu Messi și Alvarez din urmă cu 10 ani.

Fotbalistul lui Manchester City avea doar 12 ani și îl avea idol pe superstarul lui PSG.

Anii au trecut, iar cei doi au ajuns să facă istorie pentru naționala Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal.

10 years ago: asking Leo Messi for a pic as big fan, dreaming of World Cup one day…

Tonight: Julián Álvarez from Calchín scores in World Cup semifinal.

🕷️🇦🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/DhwozBijJu