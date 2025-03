Leo Messi, escortat de poliție în Jamaica. Golul marcat de argentinian în sferturile Cupei Campionilor VIDEO

Uruguayanul Luis Suarez și argentinianul Lionel Messi au marcat pentru Inter Miami, ajutând echipa americană să se califice în sferturile de finală ale Cupei Campionilor CONCACAF, după victoria obținută în deplasare, cu scorul de 2-0, în fața formației jamaicane Cavalier FC, informează DPA.

Suarez a deschis scorul în partida de pe Stadionul Național din Kingston, dintr-un penalty pe care l-a transformat în minutul 37, iar Messi, introdus în joc în cursul reprizei secunde, în locul atacantului uruguayan, a dublat avantajul oaspeților în timpul adițional (90+2).

Inter Miami reușise să câștige cu același scor și meciul tur, disputat săptămâna trecută la Fort Lauderdale (Florida).

Lionel Messi, în vârstă de 37 de ani, a revenit cu această ocazie în echipa americană, după ce ratat precedentele trei partide, fiind menajat de antrenorul său, Javier Mascherano, după ce starul argentinian a acuzat o stare de oboseală. Starul argentinian a avut parte de o primire specială din partea fanilor jamaicani, Messi având nevoie chiar de protecția poliției.

Crazy: Police & security personnel trying to keep the order as hundreds of Jamaicans attempt to get a glimpse of Messi exiting the stadium. pic.twitter.com/OqjH4BQOff