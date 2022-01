”M-au făcut criminal!” Coșmarul trăit de DJ-ul argentinian acuzat că l-a infectat cu Covid pe Leo Messi

Starul argentinian Lionel Messi se numără printre cei patru jucători testaţi pozitiv la COVID-19 de Paris Saint-Germain înainte de reluarea antrenamentelor în vederea meciului de luni cu Vannes (D4) din 16-mile Cupei Franţei, transmite AFP.

Leo Messi, Juan Bernat, portarul Sergio Rico şi Nathan Bitumazala se află în izolare şi urmează protocolul sanitar stabilit, a precizat PSG într-un comunicat.

Balonul de Aur 2021 a fost testat pozitiv la Rosario, în Argentina, unde şi-a petrecut alături de familie vacanţa sa.

De altfel, se speculează că Leo Messi s-a infectat la una dintre petreceri, mai exact de la un DJ argentinian, Fer Palacio, care participase înainte la un alt eveniment în urma căruia au apărut cazuri de Covid.

După îmbolnăvirea lui Messi, DJ-ul a avut și el de suferit, primind numeroase amenințări.

”Am văzut că am primit foarte multe mesaje și că sunt în trending pe Twitter pentru că Messi a ieșit pozitiv la COVID-19. Ei spun că eu l-am infectat. M-au făcut criminal în mesaje, mesaje foarte urâte. Am făcut un test pentru că trebuie să plec în Uruguay și nu am COVID”, a transmis Fer Palacio.

Ads