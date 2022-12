Faza care arată geniul lui Messi la Campionatul Mondial. Ce-a făcut argentinianul înaintea golului e o lecție de fotbal VIDEO

Reprezentativa Argentinei va evolua în finala Cupei Mondiale din Qatar, după ce a învins în semifinale, marţi seară, selecţionata Croaţiei, scor 3-0.

Pe Stadionul Lusail, Argentina a deschis scorul în minutul 33, după un penalti acordat pentru contactul dintre Livakovic şi Julian Alvarez. A transformat Messi, impecabil, pentru 1-0. În minutul 38, Messi i-a pasat lui Julian Alvarez care nu a putu fi oprit în drumul spre gol de Brozovic, Sosa sau Juranovic şi a fost 2-0 la pauză.

Al treilea gol al meciului a fost marcat de Julian Alvarez, în minutul 69, după ce Messi l-a ridiculizat pe Gvardiol şi a pasat direct în faţa porţii.

Golul trei a fost precedat însă de mișcările de geniu ale lui Messi în teren, care a premeditat întreaga acțiune, chemându-l pe Alvarez pentru a se plasa în fața lui Gvardiol la o aruncare de la margine, totul pentru ca leo să primească o pasă scurtă și să declanșeze un sprint formidabil.

Kun Agüero talked on Arg TV how Messi directs his teammates to move around so he can receive the ball. Short pass to his feet is the secret. pic.twitter.com/yfUGPXnkcq