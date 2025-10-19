Leo Messi, imperial! Goluri de pus în ramă pentru starul argentinian VIDEO

Starul argentinian Lionel Messi a strălucit cu un nou hattrick în victoria echipei Inter Miami, scor 5-2, de sâmbătă, împotriva formaţiei Nashville SC, ceea ce i-a permis să fie desemnat cel mai bun marcator al MLS la sfârşitul sezonului regulat.

Messi (38 de ani) a încheiat cu stil un sezon regulat în care a marcat 29 de goluri în 28 de meciuri, propulsând Inter Miami pe locul 3 în Conferinţa de Est înaintea play-off-urilor.

Campionul mondial argentinian l-a devansat în clasamentul golgeterilor pe jucătorul Los Angeles FC, Denis Bouanga (24 de goluri), şi pe englezul Sam Surridge (24), devenind gheata de aur a campionatului nord-american la finalul celui de-al doilea sezon complet după sosirea sa în 2023.

Messi a marcat prima dată în minutul 34, un „golazo” care a deschis scorul. „La Pulga” a egalat la 2-2 din penalty (minutul 63), înainte de a marca un nou gol spectaculos (4-2, minutul 81).

Inter Miami a ocupat astfel locul 3 în Est cu 65 de puncte, la doar un punct distanţă de Philadelphia Union, care a înregistrat cel mai bun bilanţ al campionatului, în ciuda unei înfrângeri finale la Charlotte (2-0).

Miami va întâlni Nashville în prima rundă a play-off-urilor, disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri, începând cu 24 octombrie.

Another vintage performance from Messi to lock up the Golden Boot pres. by Audi. 🙌 📺 Watch MLS Wrap-Up: https://t.co/8io6eQFHb4 pic.twitter.com/a8HvvPIx06 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

