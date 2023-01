Ce a putut să facă un agricultor din Argentina cu Messi. Ideea sa a devenit virală FOTO

Un fermier din Argentina a calculat, a plantat şi culege acum roadele! A „desenat” în lanul său de porumb un portret al lui Lionel Messi, informează Reuters.

Maximiliano Spinazze a folosit un algoritm special pentru a planta seminţele de porumb pe terenul său, aflat în Los Condores, provincia Cordoba.

„Pentru mine, Lionel Messi este imbatabil. Am dorit să celebrez astfel posibila victorie a Argentinei la Cupa Mondială din Qatar. Acum Messi este campion mondial, iar eu sunt fericit că i-am plantat portretul pe recolta mea”

Spinazze a fost ajutat de un inginer, Carlos Faricelli, cel care este „autorul” portretului lui Messi – el a conceput codul folosit apoi de maşinile agricole la plantarea seminţelor – mai dens în anumite locuri, mai puţin dens în altele.

”Am avut ideea aceasta şi am creat un cod pentru a-i reproduce portretul în lanul de porumb. Este un tribut adus lui Messi”, a declarat Faricelli, care a ţinut să adauge că algoritmul este disponibil oricărui fermier „care îndrăzneşte să îl planteze”.

Folosind instrumente de geocodare, maşina de însămânţat a „ştiut” câtă sămânţă să planteze pe metru pătrat pentru a se crea contrastul dintre diferitele părţi ale feţei lui Messi.

„Atunci când acest porumb creşte şi se face o fotografie aeriană, verdele intens din zonele unde plantele sunt mai apropiate şi solul se vede mai puţin contrastează puternic cu locurile unde sunt mai puţine plante, iar atunci se creează acest tip de artă, căreia îi putem spune artă agricolă”, a mai declarat Faricelli.

