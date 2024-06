Recital Leo Messi înainte de Copa America. Argentina a fost condusă de Guatemala VIDEO

Argentina şi-a încheiat pregătirile pentru Copa America, sâmbătă, cu o victorie clară, scor 4-1, în faţa Guatemalei.

Campionii mondiali au fost conduşi la scurt timp după un autogol al lui Lisandro Martinez (0-1, 4). Dar Lionel Messi a egalat rapid după o eroare a portarului guatemalez (1-1, 12).

Lautaro Martinez a marcat din penalti (2-1, min. 39), iar apoi în minutul 66.

Messi a marcat golul său cu numărul 108 la nivel internaţional pe finalul partidei şi a completat o victorie încurajatoare înainte de Copa America (4-1, 77).

Organizată pentru prima dată în Statele Unite şi deschisă pentru America de Nord, competiţia oferă Argentinei o grupă dificilă. Ei încep cu Canada, vineri 21 iunie, apoi vor înfrunta Chile (26 iunie) şi Peru (30 iunie).

