Declarația emoționantă a lui Messi după calificarea în finala Campionatului Mondial de fotbal

Messi a fost declarat cel mai bun fotbalist al semifinalei Argentina - Croația, 3-0.

Superstarul lui PSG a dat un gol și o pasă de gol, egalând recordul de meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale de fotbal, 25 de apariţii.

Messi a fost fericit la finalul partidei și le-a mulțumit suporterilor argentinieni.

"Mă simt foarte bine de când am ajuns aici. Am pierdut la început (n.r. - 1-2 cu Arabia Saudită), dar le-am cerut oamenilor să aibă încredere în noi, pentru că știam ce putem. Acest grup este nebun! Am reușit să ajungem în finală și acum ne bucurăm de asta.

Adevărul este că îmi trec multe lucruri prin cap, sunt foarte entuziasmat. Să văd toți acești oameni și familia mea la Campionatul Mondial a fost incredibil. Acum mă gândesc la familie, familia este cel mai important lucru pentru mine. Ne-a fost foarte greu, dar astăzi am trăit ceva spectaculos", a spus Messi după meciul câștigat împotriva Croației.

Argentina va juca a doua finală la Campionatul Mondial de Fotbal cu Messi în teren.

În 2014, sud-americanii au pierdut în ultimul act în fața Germaniei, 0-1.

