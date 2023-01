Regretul lui Messi după ce a devenit campion mondial cu Argentina. "Dragostea lui m-a făcut mai puternic"

Căpitanul reprezentativei Argentinei, Lionel Messi, a declarat că i-ar fi plăcut ca Diego Armando Maradona să-i înmâneze Cupa Mondială şi a subliniat că în ziua în care a câştigat titlul mondial s-a schimbat totul pentru el.

"A fost o nebunie. Adulţi, copii, oameni de toate vârstele. Fericirea se putea citi pe chipurile lor. Sunt încă emoţionat când văd din nou imaginile.. Am primit multe semne de afecţiune, de nebunie şi asta va rămâne pe viaţă. Acea zi a schimbat totul pentru mine şi pentru toată lumea. Acum putem spune că suntem campioni mondiali. Ceea ce noi am visat atât de mult şi ceea ce eu am visat atât de mult în cariera mea s-a împlinit. (…) Mi-am spus „asta e”, după atâta timp, atâta suferinţă, multă frustrare şi critici, iar familia mea a suferit şi mai mult decât mine”, a spus jucătorul de 35 de ani pentru a evoca această campanie şi „o lună de neuitat, de neşters, care va rămâne pentru totdeauna”.

Pentru Messi, cel mai greu meci nu a fost finala împotriva Franţei, câştigată la penaltiuri, ci... victoria cu Mexicul din primul tur. „Este meciul în care am suferit cel mai mult, cel pe care l-am jucat cel mai rău”, a spus Messi, la emisiunea Perros de la Calle de la un post de radio argentinian.

El a făcut referire şi la Diego Maradona. „Mi-ar fi plăcut să-mi dea Cupa sau măcar să vadă toate acestea, să vadă Argentina campioană mondială, el care a iubit atât de mult echipa naţională. Cred că de sus, dragostea lui m-a făcut mai puternic”.

Leo Messi a vorbit şi despre furia de la meciul împotriva Olandei, în sferturile de finală, cu celebrarea în faţa selecţionerului Louis van Gaal dar şi invectivele sale împotriva lui Wout Weghorst. „Qué miras bobo?” (La ce te uiţi, idiotule?), i-a transmis Messi lui Weghorst.

"Nu-mi place ce am făcut. Sunt momente de nervozitate şi totul se întâmplă foarte repede. (...) Nu-mi place această imagine, a precizat Messi.

