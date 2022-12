Messi a ratat un penalty în meciul decisiv cu Polonia, dar Argentina s-a calificat în optimile de finală la Campionatul Mondial de Fotbal.

Sud-americanii au câștigat cu naționala lui Lewandwoski, 2-0, și vor juca în faza următoare sâmbătă, cu Australia.

La finalul ultimul meci din grupă, Messi a comentat despre partida cu Polonia.

"După ce am ratat penalty-ul, echipa a devenit mai puternică. Am fost convinși că vom câștige, dar a fost mai greu până când a venit primul gol. După ce am înscris, meciul s-a jucat așa cum am vrut.

Cei care intră pe teren pentru Argentina știu ce au de făcut și sunt întotdeauna pregătiți. Aceasta este forța grupului, unitatea.

Trebuie să pregătim următorul meu așa cum o facem de fiecare dată. Știu că va fi o partidă dificilă, dar am mai făcut un pas.

Ce le transmit fanilor? Același lucru pe care l-am spus de la început, inclusiv după ce am pornit cu un eșec și toată lumea era cu moralul la pământ și îngrijorată. Sper să continuăm să demonstrăm ceea ce am demonstrat și astăzi", a spus Lionel Messi, potrivit TyC Sports.

Argentina - Australia se joacă sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 21, în direct pe TVR 1 și pe Ziare.com

Ads