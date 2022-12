Leo Messi a avut nevoie de poliție pentru a intra în casă la Rosario VIDEO

Leo Messi a ajuns la Rosario, orașul său natal, după parada de la Buenos Aires.

Superstarul argentinian a avut nevoie de intervenția poliției pentru a intra în casă.

Mii de oameni s-au adunat pe străzi, la Rosario, pentru a sărbători titlul mondial.

Mulțimea a strigat minute în șir numele lui Messi.

Fotbalistul lui PSG a fost așteptat de fani și în fața casei sale.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l