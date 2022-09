Nebunie în SUA. Messi a dat autograf chiar în timpul meciului pe teren VIDEO

Naţionala Argentinei a disputat, noaptea trecută, la Harrison (SUA), un meci amical cu Jamaica, pe care l-a câştigat cu scorul de 3-0. A fost al 35-lea joc consecutiv fără înfrângere pentru argentinieni, informează AFP.

Lionel Messi a jucat ultimele 35 de minute, însă a înscris două goluri. A fost pentru el victoria cu numărul 100 la echipa naţională.

Messi a marcat în minutele 86 şi 89. Celălalt gol a fost înscris de Alvarez ’13.

La un moment dat, un suporter a pătruns pe teren şi a ajuns până la Messi. El i-aa dat fotbalistului un marker şi i-a cerut să-i dea un autograf pe spate. În timp ce Messi dădea autograful, au apărut şi stewarzii care l-au luat cu forţa pe fan, surprinzându-l şi pe fotbalist. Pe teren au intrat şi alţi fani.

Messi almost gets tackled by security while signing a fans back 😭 pic.twitter.com/HEX8W8UB5T