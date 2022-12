Momente de fericire pentru Leo Messi la finalul meciului cu Australia.

Superstarul a privit imaginile cu bucuria familiei sale la golul pe care l-a marcat împotriva "cangurilor".

Antonella, soția lui Messi, și cei trei copii au sărit în sus de fericire la reușita fotbalistului argentinian.

"Familia mea este mereu în inima mea. Pentru copiii mei, au crescut și acum înțeleg totul. Suferă, se bucură la goluri. Sunt foarte fericit să împărtășesc aceste momente cu ei. Este prima mea Cupă Mondială cu copiii mei alături. Tiago, care este cel mai mare, nu știa până acum câteva zile ce înseamnă o Cupă Mondială", a spus Lionel Messi, conform eurosport.ro.

Messi watching his family react to his goal vs Australia is the best thing you’ll see today pic.twitter.com/tinvlV71X0