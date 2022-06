Leo Messi a dat 5 goluri într-un meci, dar a provocat indignare. Gestul lipsit de sportivitate al argentinianului VIDEO

Căpitanul naţionalei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a marcat toate cele cinci goluri ale echipei sale în meciul amical cu Estonia, câştigat cu 5-0, duminică seara, la Pamplona.

Messi a marcat pentru prima oară cinci goluri în tricoul naţionalei Albiceleste, ajungând la 86 de goluri pentru naţionala Argentinei.

Leo Messi a înscris pe stadionul El Sadar în minutele 9 (penalty), 45, 47, 71 şi 76.

Actualul jucător al echipei Paris Saint-Germain mai înscrisese cinci goluri pe vremea când juca la FC Barcelona, într-un meci cu Bayer Leverkusen, câştigat cu 7-1, pe 7 martie 2012.

Mijlocaşul Mattias Kait, de la Rapid Bucureşti, a evoluat 64 de minute pentru Estonia.

Unul dintre golurile marcate de Messi, cel pentru 4-0, a fost marcat însă în condiții speciale, într-un moment în care fotbaliștii din Estonia se opriseră din joc din cauza unui jucător argentinian căzut la pământ. Messi n-a sesizat însă acest aspect, continuând faza care s-a terminat cu gol.

The whole Estonian team stopped at the whistle but look at shameless Messi

Omg 😭😭😭pic.twitter.com/hTXiKt55tg