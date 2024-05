Festival Leo Messi, cu 5 pase decisive și un gol. Performanță istorică la americani VIDEO

Atacantul formaţiei Inter Miami, Lionel Messi, a reuşit, sâmbătă, o performanţă istorică în MLS. El a oferit cinci pase decisive şi a marcat un gol în victoria cu 6-2 în faţa formaţiei New York Red Bulls.

Messi nu a fost singurul jucător care a strălucit în acest meci disputat în Florida, deoarece colegul său uruguayan Luis Suarez a marcat un hat-trick.

Lionel Messi şi-a început festivalul cu dreptul, în condiţiile în care franciza sa era condusă cu 1-0 la pauză: după ce i-a oferit prima sa pasă noului său coleg Matias Rojas, în minutul 48, însuşi cel care a câştigat de opt ori Balonul de Aur a adus Miami în avantaj două minute mai târziu, după o pasă a lui Luis Suarez.

După o dublă a lui Rojas, uruguayanul Luis Suarez a marcat de trei ori în mai puţin de 15 minute, din minutul 68 până în minutul 81, de fiecare dată din pasa lui Messi.

Această statistică, fără precedent în MLS, îi permite argentinianului să ducă numărul de goluri la 10 şi de pase decisive la 12 în opt meciuri jucate. Această victorie o menţine pe Inter Miami în fruntea Conferinţei Est, cu 24 de puncte în 12 meciuri. New York este pe locul 4, cu 17 puncte din 11 meciuri.

📹 Highlights | Watch all the goals of the night here: https://t.co/437gKM8QyX pic.twitter.com/ZuoCmnEta1