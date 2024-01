Cea mai tare glumă după ce Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist din 2023, peste Haaland și Mbappe FOTO

Argentinianul Lionel Messi a câştigat premiul pentru cel mai bun jucător al anului 2023, la Gala FIFA The Best, care se desfăşoară, luni, la Londra.

Pe lângă Messi, au mai fost nominalizaţi Erling Haaland (Manchester City / Norvegia) şi Kylian Mbappe (PSG/Franţa).

Messi nu a fost prezent la ceremonie, iar trofeul său a fost luat de prezentatorul Thierry Henry.

Fanii s-au dezlănțuit rapid pe rețelele sociale, iar una dintre cele mai inspirate glume a apărut pe X, fostul Twitter.

”Suntem în anul 2050 și Messi e declarat din nou cel mai bun din lume, pentru titlul mondial din 2022”, a scris un utilizator, alături de o poză trucată cu un Messi vizibil îmbătrânit.

The year is 2050 and Messi has won yet another Ballon D’or because he won the World Cup in 2022. pic.twitter.com/gT1WyCviEC