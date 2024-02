Ce spune Leo Messi despre gestul său care a scandalizat China

Starul argentinian Lionel Messi a explicat că neparticiparea sa la meciul amical disputat de echipa sa, Inter Miami, la începutul lunii februarie la Hong Kong, care a creat o vie controversă în China, s-a datorat unei accidentări şi nu a fost vorba de un gest politic, informează AFP.

"După cum ştie toată lumea, vreau să joc şi să fiu mereu prezent la fiecare meci", a explicat jucătorul în vârstă de 36 de ani, care a cucerit de opt ori Balonul de Aur, într-o înregistrare video postată luni seara pe reţeaua chineză de socializare Weibo.

"Am auzit că nu am vrut să joc din motive politice, însă, dacă ar fi fost cazul, nu aş fi făcut deplasarea la Hong Kong", a subliniat el.

Căpitanul selecţionatei Argentinei, campioana mondială titre, care se bucură de o popularitate imensă în China, şi-a văzut reputaţia afectată în ţara asiatică în urma acestui incident de la Hong Kong, teritoriu semiautonom chinez.

Messi şi echipa sa din Major League Soccer i-au înfuriat pe spectatori după ce starul a rămas pe bancă pe 4 februarie, în timpul meciului amical disputat de Inter Miami în compania unei selecţionate locale din Hong Kong.

Argentinianul a invocat o accidentare, însă fanii, unii dintre ei veniţi de la distanţe foarte mare şi care au plătit până la 4.800 de dolari Hong Kong (570 de euro), şi-au exprimat nemulţumirea faţă de absenţa superstarului, dar mai ales faţă de atitudinea acestuia, care nu s-a adresat publicului pentru a-şi cere scuze.

Lionel Messi şi coproprietarul clubului Inter Miami, fostul jucător britanic David Beckham, au fost huiduiţi de spectatori la meciul respectiv.

Controversa a crescut şi mai mult după ce, câteva zile mai târziu, Messi a evoluat 30 de minute într-un alt amical, disputat în Japonia, unde mai multe fotografii l-au arătat foarte zâmbitor, în timp ce la Hong Kong a părut să aibă o atitudine diferită.

Messi a mai subliniat luni că de la începutul carierei sale de fotbalist relaţiile sale cu China au fost întotdeauna "foarte bune şi foarte strânse".

"Am făcut multe lucruri cu China, interviuri şi meciuri, atât cu FC Barcelona, cât şi cu selecţionata Argentinei", a precizat el, asigurând încă o dată că nu a jucat din cauza unor probleme fizice.

"Este la fel de simplu cum am spus deja: aveam o inflamaţie la muşchii aductori şi nu puteam juca. Am citit şi am auzit multe lucruri după ceea ce s-a întâmplat la meciul de la Hong Kong şi de aceea am decis să fac acest video, pentru a explica ce este cu adevărat, pentru a nu fi nevoit să citesc lucruri false", a conchis Messi.