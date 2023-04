Leo Messi, huiduit copios de fanii lui PSG. Ce s-a întâmplat la ultimul meci VIDEO

Paris Saint-Germain, liderul clasamentului, a suferit al doilea eşec consecutiv în campionatul de fotbal al Franţei, înclinându-se la limită pe teren propriu în faţa formaţiei Olympique Lyon (scor 0-1), duminică seara, în etapa a 29-a din Ligue 1.

Oaspeţii au marcat golul victoriei în minutul 56 al partidei de pe Parc des Princes, prin Bradley Barcola (56).

În urma acestui eşec, PSG a rămas cu un avans de doar şase puncte faţă de ocupanta locului secund, Racing Lens, învingătoare sâmbătă în deplasare în faţa formaţiei Rennes (1-0).

Meciul PSG - Lyon a fost marcat și de huiduielile adresate de fanii parizieni argentinianului Leo Messi, încă de la prezentarea echipelor.

🚨🇦🇷 Leo Messi was booed by the Parc des Princes when the PSG XI was announced. pic.twitter.com/ZGAPWNqpjD