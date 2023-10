Leo Messi a înjurat în direct la Balonul de Aur: ”Fiu de c....!” VIDEO

Argentinianul Lionel Messi, care a câştigat seara trecută pentru a opta oară Balonul de Aur, a avut un schimb de replici cu un jurnalist în care a folosit inclusiv înjurături greu de reprodus.

Totul a pornit de la o discuție privată între cei doi, pe care jurnalistul ar fi făcut-o publică.

Cu zâmbetul pe buze, Leo Messi i-a reproșat acestuia cele întâmplate. „Nu o să-ți mai răspund deloc. Nu îți mai răspund pentru că faci totul public. Cu tine nu există intimitate. Eu am fost de treabă, ți-am răspuns și tu ai arătat totul”, a spus Messi.

Ulterior, când Ibai Llanos a vrut să schimbe subiectul, Messi a înjurat în direct: „Uite cum schimbi subiectul. Ești un fiu de c....”.

Lionel Messi en colère contre le streamer Ibai Llanos pour avoir rendu public leur conversation:

« Je ne vais plus te répondre parce que tu rends tout public et je n'aime pas ça… Le Ballon d'Or? Maintenant, tu changes de sujet, fils de p*te » 😂

pic.twitter.com/qgDjN14KOR