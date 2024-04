Echipa Inter Miami continuă să avanseze în Conferinţa de Est a MLS, după ce a învins duminică pe teren propriu formaţia Nashville, scor 3-1, graţie unei duble a lui Lionel Messi.

Echipa din Tennessee, care se află pe ultimul loc în clasament, a deschis scorul în minutul 2, cu un autogol al fundaşului Franco Negri.

Dar Messi a egalat rapid după o deviere a lui Luis Suarez (1-1, minutul 11). Un alt fost coechipier de la Barça, Sergio Busquets, a fost cel care a adus-o pe Miami în avantaj înainte de pauză, reluând cu capul la cornerul argentinianului (2-1, 39').

Messi a reuşit o dublă pe final de meci, când a transformat un penalty acordat tânărului atacant brazilian Léo Afonso, care intrase pe teren cu puţin timp înainte (3-1, minutul 81).

În vârstă de 36 de ani, Messi a marcat nouă goluri în tot atâtea meciuri până acum în acest sezon. Cu 18 puncte din zece meciuri, Inter Miami are două puncte avans faţă de New York RB.

