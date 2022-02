Cum a ratat Messi penalty în meciul PSG - Real Madrid. Secretul portarului Courtois

Leo Messi a fost eroul negativ al lui PSG în victoria cu Real Madrid, 1-0, din Champions League.

Superstarul argentinian a ratat penalty-ul scos de Mbappe în repriza a doua.

Omul care a apărat lovitura de la 11 metri, Thibaut Courtois, a spus după meci cum a ghicit partea unde va trage Messi.

"L-am studiat. El ratase trei în partea dreaptă la Barca şi, parcă, unul aici, la Paris. Aşa că am crezut că are mai multă încredere să tragă în partea mea stângă.

O alesese şi în cupă cu Nice, aşa că m-am gândit că trebuie să plonjez în stânga. Este păcat, cred că în seara asta am reuşit un meci mare. Echipa se îndrepta către un egal, urma să rămână 0-0 şi să avem şansa să înscriem un gol. Apoi am primit un gol prostesc, în ultimul minut, când am pierdut mingea. Am fost trei contra unu. Cred că Kylian a driblat doi jucători şi minge a trecut pe sub mine. Păcat", a spus portarul belgian Courtois.

PSG a învins Real Madrid cu 1-0 prin golul marcat de Mbappe în ultimul minut de joc și are prima șansă de calificare în faza următoare din Champions League.

Meciul retur se va juca pe 9 martie în capitala Spaniei.

