Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”

Lionel Messi își dorește foarte mult să joace la Cupa Mondială din 2026 cu selecționata Argentinei, dar nu se va decide în privința participării sale la această competiție decât anul viitor, a explicat luni starul mondial al fotbalului, citat de AFP.

Octuplul câștigător al Balonului de Aur, în vârstă de 38 de ani, a rămas incert cu privire la prezența sa la Mondialul care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada (11 iunie - 19 iulie 2026), într-un interviu acordat postului american NBC, la câteva zile după prelungirea contractului său cu echipa Inter Miami până în 2028.

”Ca să fiu sincer, ar fi extraordinar să pot fi la Cupa Mondială. Aș vrea să fiu în formă și să joc un rol important pentru a-mi ajuta echipa națională, dacă voi fi acolo”, a spus campionul mondial din 2022, a cărui națională s-a calificat la prima Cupă Mondială cu 48 de echipe.

O legendă a fotbalului, Messi a jucat ultimul său meci important pe teren propriu cu selecționata țării sale luna trecută, în victoria cu 3-0 împotriva Venezuelei, în care a marcat de două ori înainte de a-și stăpâni câteva lacrimi.

Lionel Messi deține recordul de selecții în echipa Argentinei (195) și cele mai multe goluri marcate în tricoul albiceleste (114).

”Când voi începe presezonul cu Inter, anul viitor, voi evalua lucrurile zi de zi și voi vedea dacă pot să fiu la 100%, dacă pot fi util grupului, selecționatei și apoi voi lua o decizie”, a subliniat decarul.

Ads

”Evident, sunt foarte entuziasmat, pentru că este o Cupă Mondială. Am câștigat ultima Cupă Mondială și ar fi minunat să pot apăra titlul pe teren, pentru că este întotdeauna un vis să joci cu echipa națională, mai ales într-o competiție oficială”, a adăugat argentinianul într-un interviu rar de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.

Inter Miami a debutat vineri în play-off-ul MLS cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața formației Nashville SC, cu o dublă a lui Messi, golgheterul sezonului regulat, cu 28 goluri în 29 de meciuri.

Ads