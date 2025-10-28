Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:23
307 citiri
Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”
Lo Messi FOTO X @SC_ESPN

Lionel Messi își dorește foarte mult să joace la Cupa Mondială din 2026 cu selecționata Argentinei, dar nu se va decide în privința participării sale la această competiție decât anul viitor, a explicat luni starul mondial al fotbalului, citat de AFP.

Octuplul câștigător al Balonului de Aur, în vârstă de 38 de ani, a rămas incert cu privire la prezența sa la Mondialul care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada (11 iunie - 19 iulie 2026), într-un interviu acordat postului american NBC, la câteva zile după prelungirea contractului său cu echipa Inter Miami până în 2028.

”Ca să fiu sincer, ar fi extraordinar să pot fi la Cupa Mondială. Aș vrea să fiu în formă și să joc un rol important pentru a-mi ajuta echipa națională, dacă voi fi acolo”, a spus campionul mondial din 2022, a cărui națională s-a calificat la prima Cupă Mondială cu 48 de echipe.

O legendă a fotbalului, Messi a jucat ultimul său meci important pe teren propriu cu selecționata țării sale luna trecută, în victoria cu 3-0 împotriva Venezuelei, în care a marcat de două ori înainte de a-și stăpâni câteva lacrimi.

Lionel Messi deține recordul de selecții în echipa Argentinei (195) și cele mai multe goluri marcate în tricoul albiceleste (114).

”Când voi începe presezonul cu Inter, anul viitor, voi evalua lucrurile zi de zi și voi vedea dacă pot să fiu la 100%, dacă pot fi util grupului, selecționatei și apoi voi lua o decizie”, a subliniat decarul.

”Evident, sunt foarte entuziasmat, pentru că este o Cupă Mondială. Am câștigat ultima Cupă Mondială și ar fi minunat să pot apăra titlul pe teren, pentru că este întotdeauna un vis să joci cu echipa națională, mai ales într-o competiție oficială”, a adăugat argentinianul într-un interviu rar de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.

Inter Miami a debutat vineri în play-off-ul MLS cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața formației Nashville SC, cu o dublă a lui Messi, golgheterul sezonului regulat, cu 28 goluri în 29 de meciuri.

Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
Cel puţin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite în provincia argentiniană Misiones (nord-est), după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în...
Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”
Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, 26 octombrie, cu puţin peste 40% din...
#Leo Messi, #Argentina, #Campionatul Mondial, #decizie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primul stadion suspendat din ISTORIE: la 350 de metri inaltime! Imaginile care fac inconjurul lumii

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc în Gruia: Dan Petrescu nu se întoarce! CFR Cluj s-a înțeles cu fostul selecționer al naționalei
  2. Căpitanul lui Real Madrid, desființat de tabăra Barcelonei: "Cine naiba e jucătorul ăsta? Un derbedeu!"
  3. Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
  4. Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”
  5. Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
  6. Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina
  7. Serie A: Juventus negociază cu antrenorul care și-a tatuat pe braț stema lui Napoli FOTO
  8. ”Probabil ne credem prea mari fotbaliști!” Reacție dură după Rapid - Slobozia
  9. Gigi Becali i-a promis că vine la nuntă, dar l-a lăsat cu ochii în soare! "Investisem salariul pe un an"
  10. Veste tristă pentru starul lui Real Madrid, după meciul cu FC Barcelona