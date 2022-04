PSG e campioana Franței pentru a 10-a oară în istorie. Leo Messi a marcat în meciul decisiv

Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, sâmbătă seară, pentru a zecea oară campionatul Franţei, după ce a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Lens, în etapa a XXXIV-a din Ligue 1.

Lens a jucat în inferioritate numerică din minutul 58, când a fost eliminat Danso.

PSG a marcat prin Messi ‘68, iar Lens a egalat deşi avea un jucător mai puţin, în minutul 88, prin Corentin Jean.

Partidele Rennes – Lorient, Clermont – Angers, Metz – Brest, Nantes – Bordeaux, Nice – Troyes, Lille – Strasbourg şi Reims – Marseille se vor disputa duminică.

Paris Saint-Germain are 78 de puncte obţinute în 34 de meciuri, în timp ce echipa de pe locul doi, Olympique Marseille, are 62 de puncte şi 33 de jocuri. Sezonul are 38 de etape, astfel că PSG nu mai poate fi depăşită şi şi-a adjudecat titlul.

🔟 Titres 𝟏𝟗𝟖𝟔 - 𝟏𝟗𝟗𝟒 - 𝟐𝟎𝟏𝟑 - 𝟐𝟎𝟏𝟒 - 𝟐𝟎𝟏𝟓 - 𝟐𝟎𝟏𝟔 - 𝟐𝟎𝟏𝟖 - 𝟐𝟎𝟏𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟐 🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 pic.twitter.com/5Btcym2hPg — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2022

