Messi, primul trofeu major la echipa nationala! Argentina a invins Brazilia chiar pe Maracana si a castigat Copa America. VIDEO

Nationala antrenata de Lionel Scaloni a invins cu 1 - 0 pe Brazilia in finala Copa America, disputata pe legendarul stadion Maracana. Angel Di Maria a inscris unicul gol al meciului, in prima repriza. Messi si Neymar au fost in centrul atentiei, fiecare ratand ocazii de gol.Di Maria a deschis scorul pentru Argentina in prima repriza pentru Argentina, care putea fi insa egalata in partea a doua, dar golul lui Richarlison a fost anulat corect pe motiv de ofsaid.Copa America castigata de Argentina este primul trofeu din cariera lui Leo Messi la nationala de seniori.Superstarul argentinian a jucat trei finale cu echipa "pumelor" in America de Sud, pierzandu-le pe toate.In plus, Messi a jucat si finala Mondialului din 2016 din Brazilia, pe care Argentina nu a reusit s-o castige in fata Germaniei.SURSA VIDEO: Youtube /FootbaII HlghIights.La finalul meciului, fotbalistul argentinian a fost ridicat in sus de coechipieri.- a inceput meciul- intrare criminala a brazilianului Fred, care vede cartonasul galben- Di Maria deschide scorul pentru Argentina cu un lob peste portarul brazilian.Argentina conduce 1-0 pe Maracana.- Pauza pe Maracana. Argentina - Brazilia 1-0.- a inceput repriza a doua- Brazilia egaleaza prin Richarlison, dar golul este anulat pentru o pozitie de ofsaid- ocazie mare pentru Brazilia. Richarlison suteaza puternic, dar respinge portarul Argentinei- Spiritele se incing pe Maracana. Jucatorii se imbrancesc dupa un fault dur a lui Otamendi la Neymar- Finalul meciului. Argentina invinge cu 1-0 pe Brazilia si castiga Copa America.ECHIPELE DE START:Argentina: Martinez - Montiel, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Rodriguez, Lo Celso - Messi, L. Martinez, Di MariaSelectioner: Lionel ScaloniBrazilia: Ederson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi - Casemiro, Fred - Everton, Paqueta, Richarlison - NeymarSelectioner: TiteStadion: Maracana (Rio de Janeiro)Arbitru: Esteban Ostojich (Uruguay)