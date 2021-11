Cine a câștigat Balonul de Aur

Messi a luat Balonul de Aur în 2021.

Așa cum era de așteptat, starul argentinian i-a învins pe Lewandowski, Jorginho și Benzema.

Cristiano Ronaldo nu s-a aflat printre finaliști.

Messi este la al 7 - lea Balon de Aur câștigat.

Robert Lewandowski (Bayern Munchen) a câştigat trofeul de golgheter, iar Gianluigi Donnarumma (PSG, fost la AC Milan) a fost desemnat cel mai bun portar.

Titlul de cel mai bun club al anului a revenit celor de la Chelsea.

Clasamentul final:

1. Leo Messi (FC Barcelona / PSG /Argentina)

2.Robert Lewandowski (Bayern Munchen /Polonia)

3. Jorginho (Chelsea / Italia)

4. Karim Benzema (Real Madrid / Franța)

5. Ngolo Kante (Chelsea Londra /Franța)

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United / Portugalia)

7. Mohamed Salah (Liverpool / Egipt)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgia)

9. Kylian Mbappe (PSG / Franța)

10. Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia)

11. Erling Haaland (Borussia Dortmund / Norvegia)

12. Romelu Lukaku (Chelsea Londra / Belgia)

13. Giorgio Chiellini (Juventus Torino / Italia)

14. Leonardo Bonucci (Juventus Torino / Italia)

15. Raheem Sterling (Manchester City / Anglia)

16. Neymar (PSG / Brazilia)

17. Luis Suarez (Atletico Madrid / Uruguay)

18. Simon Kjaer (AC Milan / Danemarca)

19. Mason Mount (Chelsea Londra / Anglia)

20. Riyad Mahrez (Manchester City / Algeria)

21. Bruno Fernandes (Manchester United / Portugalia)

21. Lautaro Martinez (Inter Milano /Argentina)

23. Harry Kane (Tottenham Hotspur / Anglia)

24. Pedri (FC Barcelona / Spania)

25. Phil Foden (Manchester City / Anglia)

26. Nicolo Barella (Inter Milano / Italia)

26. Ruben Dias (Manchester City / Portugalia)

26. Gerard Moreno (Villarreal / Spania)

29. Cesar Azpilicueta (Chelsea Londra / Spania)

29. Luka Modric (Real Madrid / Croația)

