Scene cutremurătoare. Messi a plâns în hohote la despărțirea de FC Barcelona VIDEO

Messi și-a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi.În sală a fost prezentă soția fotbalistului și coechipieri de la Barcelona Messi va ajunge la PSG , unde va semna un contract pe doi ani cu un salariu de 40 de milioane de euro anual.Declarații Leo Messi "Am fost aici de la 13 ani. După 21 de ani, plec cu soția mea și cei trei copiii ai mei. Vom reveni aici, aici e casa noastră.În ultimele zile m-am gândit la ce pot spune. Adevărul este că nu pot spune nimic. Este foarte greu pentru mine, după atât de mulți ani. Am fost aici toată viața mea. Nu sunt gata pentru asta.Am dat totul pentru club, din prima zi.Nu mi-am imaginat niciodată că voi pleca așa. E greu fără suporteri . Plec fără să văd fanii. Îmi imaginam stadionul plin, putând să-mi iau la revedere cum trebuie.Sper să revin și să fiu parte din club, să ajut clubul să fie cel mai bun din lume. Asta e tot ce pot spune acum. M-am gândit la multe, dar nu îmi ies cuvintele. Vă mulțumesc tuturor.E greu să aleg cel mai frumos moment. Poate când am debutat, când visul meu a devenit realitate. Tot ce a urmat a fost uimitor. Dar mereu îmi voi amintit momentul în care a început totul.”