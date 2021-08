Cum arată contractul lui Messi cu PSG

Șeicii il vor neapărat pe superstarul argentinian în echipă cu Neymar și îi fac toate poftele pentru a-l aduce în Ligue 1."PSG e o posibiltate, ca să fiu sincer. Dar nu am nimic confirmat. Am fost sunat de multe cluburi . Dar încă nu am niciun acord", a spus Messi la despărțirea de Barcelona Messi s-a înțeles cu francezii pe un contract de doi ani și va avea un salariu enorm.Acord valabil până în 2023, cu opțiune de prelungire până în 2024Salariu: 35 de milioane de euro pe sezonmessi va purta tricoul cu numărul 19Messi is ready to accept - he’ll sign with PSG once final details will be fixed. Now planning for travel, medical, unveiling. 🇫🇷 pic.twitter.com/b28XC5DBoR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2021 Francezii scriu că Messi este așteptat zilele acestea la Paris pentru a face vizita medicală și cel mai probabil va fi prezentat în curâand la Turnul Eiffel.