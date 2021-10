Cum a încercat Laporta să-l convingă pe Messi să joace gratis pentru FC Barcelona

Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a recunoscut că şi-a petrecut vara cu speranţa că Lionel Messi se va oferi să joace gratuit la Barcelona şi nu va pleca la Paris Saint-Germain, informează marca.com.

Contractul lui Messi pe Camp Nou s-a încheiat la sfârşitul lunii iunie, iar negocierile au continuat dincolo de această dată şi se părea că fostul căpitan al Barcelonei va rămâne la club. În cele din urmă, lucrurile au luat o întosătură dramatică şi jucătorul nu a mai semnat un nou acord cu clubul la care îşi petrecuse întreaga carieră.

"Îl iubesc prea mult pentru a fi supărat. Dar vine un moment în care vezi că lucrurile pur şi simplu nu se pot întâmpla şi a existat o dezamăgire de ambele părţi. Era dorinţa lui să rămână, dar şi o presiune din cauza ofertei pe care o avea. Ştia că va merge la PSG dacă nu va rămâne. Va rămâne ca jucătorul cel mai bun din istoria Barcelonei şi vreau ca asta să se păstreze. Totul indică faptul că a avut oferta PSG înainte de a pleca de la Barcelona. Ştiam că are o ofertă mare.

Când a trebuit să iau decizia, am crezut că fac cel mai bun lucru pentru Barcelona. Speram că va avea loc o schimbare şi că va spune că va juca gratuit, dar nu ne putem aştepta ca un jucător de nivelul său să facă asta. Avem o relaţie foarte bună. Ştiam că, dacă ne recuperăm financiar, îl vom despăgubi, dar nu putem face cereri ştiind oferta pe care a avut-o de la PSG", a spus Laporta despre Messi, într-un interviu acordat RAC1.

Despre antrenorul Ronald Koeman, ameninţat cu demiterea din cauza rezultatelor slabe ale echipei, Laporta a spus că acesta va rămâne antrenorul principal al Barcei.

"Va rămâne. Când s-au întâmplat lucruri pe care nu le-am dorit, am fost cu toţii puţin descurajaţi. După ce am vorbit cu diferite persoane, am ajuns la concluzia că merită un pic de sprijin.

Este un fan al Barcelonei ca noi toţi, iubeşte Barcelona. A decis să vină într-un moment dificil pentru club. L-am întrebat dacă are încredere în echipă şi a spus că da, cu forţă, dar că are nevoie de timp pentru a recupera jucătorii accidentaţi. Sperăm că Ousmane Dembele poate juca împotriva echipelor Valencia, Dinamo Kiev sau Real Madrid", a precizat el.

Ads